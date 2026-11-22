El abogado de Argentina en Hamburgo: si Sea Lion avanza, “esos derechos se pierden para siempre”

El jurista Marcelo Kohen, integrante del equipo legal argentino, durante las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.

El jurista Marcelo Kohen, uno de los abogados que representan a Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, sostuvo que si el Reino Unido comienza a extraer petróleo en el proyecto Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, los derechos argentinos sobre esos recursos “se pierden para siempre”. El tribunal dará a conocer el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino de suspender el proyecto.

El jurista Marcelo Kohen, uno de los abogados que representan a Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, sostuvo que si el Reino Unido comienza a extraer petróleo en el proyecto Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, los derechos argentinos sobre esos recursos “se pierden para siempre”. El tribunal dará a conocer el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino de suspender el proyecto.

“Los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones van a explotar recursos no renovables”, dijo Kohen en una entrevista con el diario Infobae. “La perforación y la extracción de petróleo ocasionan una modificación física irreversible de la plataforma continental y de sus recursos no renovables. Una vez producidos, no se puede volver atrás.”

Kohen, rosarino radicado en Ginebra, profesor de derecho internacional y secretario general del Institut de Droit International, ya defendió a Argentina ante el mismo tribunal en 2012, cuando este ordenó por unanimidad a Ghana liberar la fragata Libertad, retenida a pedido de un fondo acreedor. En este caso integra el equipo que encabeza el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal.

Según el jurista, el Reino Unido centró su defensa en la soberanía de las islas para que el tribunal concluya que no tiene jurisdicción, ya que solo puede pronunciarse sobre cuestiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina, afirmó, se limitó a reclamar la preservación de sus derechos sobre la plataforma continental en disputa “mientras esta no sea resuelta”.

En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación británica, encabezada por la fiscal general, Ellie Reeves, sostuvo que el tribunal carece de jurisdicción sobre cuestiones de soberanía y que suspender Sea Lion lo “mataría”, con consecuencias “devastadoras” para los habitantes de las islas. Los abogados británicos estimaron en unos 1.000 millones de dólares la pérdida para la petrolera Rockhopper, y el consejero delegado de su socia israelí, Navitas, advirtió por escrito que incluso la suspensión más breve sería “terminal” para el proyecto. “Los daños económicos son compensables; la modificación de la plataforma continental es irreversible”, respondió Kohen.

El jurista también cuestionó el referéndum de 2013 que invocó Reeves como expresión de la autodeterminación de los habitantes, al que había calificado durante la audiencia de “referéndum de autosatisfacción”. “Se trata de un referéndum que no fue ni organizado ni controlado por las Naciones Unidas”, dijo. En aquella consulta, el 99,8% de los votantes respaldó que las islas siguieran siendo un territorio británico de ultramar. El Reino Unido sostiene que los habitantes tienen derecho a decidir su futuro y a desarrollar sus recursos naturales.

Para Kohen, más allá del resultado, el caso ya ha obligado a Londres “a justificarse ante un tribunal internacional”. “La única manera que tenía la Argentina para evitar que el Reino Unido avance con la explotación hidrocarburífera era recurrir ante la jurisdicción internacional”, afirmó.