Trump amenaza con sancionar a las tecnológicas que construyan centros de datos fuera de EE.UU.

Donald Trump saluda al abordar el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con sancionar a las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos en el extranjero, mediante aranceles u otros gravámenes, aunque no explicó qué objetivo persigue ni cómo aplicaría la medida, y admitió que ni siquiera había presentado la idea a su equipo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con sancionar a las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos en el extranjero, mediante aranceles u otros gravámenes, aunque no explicó qué objetivo persigue ni cómo aplicaría la medida, y admitió que ni siquiera había presentado la idea a su equipo.

“No vamos a permitir que las empresas construyan centros de datos en otros países”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que prometió “castigos tremendos” a las compañías que lo intenten. Una medida así encontraría previsiblemente la oposición de las empresas afectadas y del Congreso, que estará controlado por los demócratas a partir de enero.

La amenaza llega en pleno escrutinio de Washington sobre los centros de datos en terceros países. El Departamento de Comercio anunció la semana pasada medidas para impedir que países considerados de riesgo, como China, accedan a los chips más avanzados de Nvidia mediante el uso remoto de centros de datos situados en otros países. La investigación gira en torno a Megaspeed, una empresa de Singapur que compró a Nvidia chips por valor de miles de millones de dólares y cuya exdirectiva, Alice Huang, es sospechosa para Washington de espiar para China.

El caso llevó a la dimisión de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, tras conocerse que mantuvo una relación extramarital con ella. Trump volvió a reclamar su regreso al frente de la compañía, algo que Nvidia ha dicho que no contempla. Huang pudo tomar “decisiones malas”, afirmó el presidente, pero “es un hombre brillante. Tenemos que proteger a nuestros hombres brillantes, y Jensen es uno de ellos”.

Trump compareció para hacer balance de su reunión del jueves en Shenzhen con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin. En su encuentro bilateral con Xi, ambos países acordaron mantener consultas para establecer salvaguardas y mecanismos de alerta ante posibles problemas en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

El presidente insistió en que los centros de datos son clave para ganar la carrera de la inteligencia artificial y prometió “luchar intensamente” a su favor, pese al creciente rechazo de los estadounidenses. Según el diario El País, en las elecciones legislativas de este mes los votantes aprobaron 40 de las 41 medidas sometidas a referéndum en distintos estados para prohibir o limitar su construcción.