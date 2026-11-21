Hospitalizado en Brasilia el expresidente Jair Bolsonaro por dolores abdominales

Jair Bolsonaro, rodeado de agentes de seguridad.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, fue hospitalizado el viernes en Brasilia tras sufrir dolor y distensión abdominal, según un comunicado del centro médico donde permanece ingresado. Bolsonaro cumple en prisión domiciliaria, por razones de salud, una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, fue hospitalizado el viernes en Brasilia tras sufrir dolor y distensión abdominal, según un comunicado del centro médico donde permanece ingresado. Bolsonaro cumple en prisión domiciliaria, por razones de salud, una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Los médicos le realizaron una serie de pruebas para determinar la causa de las dolencias, según el hospital. La primera noticia del ingreso la dio en la red social X su hijo Carlos Bolsonaro, elegido senador en las elecciones de octubre, que habló de un “dolor abdominal intenso”.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal y cumple la pena desde ese año. Se le concedió la prisión domiciliaria en su casa de Brasilia por razones humanitarias. Desde 2018, cuando recibió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña, se ha sometido a varias cirugías y ha sido hospitalizado en numerosas ocasiones.

Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, perdió el 25 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, no reconoció la derrota y salió de Brasil a través de la frontera argentina con destino a Estados Unidos. A partir de 2027, cuatro miembros de la familia Bolsonaro ocuparán escaños en el Congreso brasileño.