Falklands, cambios en la conducción de la Corporación para el Desarrollo

Josh Smith, nuevo Director Gerente de FIDC

La Corporación para el Desarrollo de las Islas Falklands, FIDC, organización que ha adquirido trascendencia internacional por la polémica generada a propósito del, pronto a iniciar, vinculo marítimo comercial entre la ciudad de Punta Arenas, extremo sur de Chile y las propias Islas, está experimentando un cambio de conducción, propio de las contrataciones burocráticas de dicha organización.

Quien fuera Director Gerente por cuatro años, Zach Franklin, por vencimiento de contrato abandona el cargo y en su lugar ha sido nominado Josh Smith.

En carta elevada al Directorio de la FIDC, el Director Gerente saliente, Zach Franklin agradeció públicamente a todos aquellos en las Islas que contribuyeron al crecimiento de dicha Corporación en el correr de los últimos cuatro años.

La Corporación ha sido gran ayuda e impulsor de muchos emprendimientos de empresas unipersonales y/o pequeñas, (tanto rurales como citadinas), además de los esfuerzos de las Islas por la transición a energías renovables, (verdes), la recuperación de suelos, de horticultura familiar y vocera de un segmento de la economía de Falklands que no cuentan con la influencia de las grandes empresas como pueden ser las pesqueras o vinculadas al desarrollo de la industria petrolera.

La carta de Franklin, que acompaña el informe al Directorio de la gestión al frente de la institución afirma que en los cuatro años la Corporación ha extendido préstamos por valor de £7 millones a individuos y pequeñas empresas y fondos subsidiados por un millón de libras.

“Ninguna gestión de la Corporación para el Desarrollo en sus más de 40 años de existencia ha desembolsado tantos fondos en un lapso de tiempo tan corto.”

Para calibrar esos montos se debe tener en cuenta que la población de las Islas no supera los 3.600 habitantes, la mayoría de los cuales residen en la capital Stanley, y el resto en el Campo, zona rural.

Franklin en la carta hace especial hincapié en agradecer a la comunidad de las Islas, la cual “demandó y alentó el crecimiento sin precedentes y resultados de la FIDC, lo cual se tradujo en un tangible desarrollo económico a lo ancho de las Islas Falkland”.

En la carta el Director gerente saliente resaltó algunas estadísticas: todas las solicitudes y pedidos de información a la Corporación siempre fueron respondidos, o recibieron una respuesta, en no más de 24 horas, y aquellos solicitantes de préstamos en general, “podían contar con dinero en mano en no más de diez días laborables, en tanto el nivel de productividad resultante ha sido que el 40% de la población activa en las Falklands ha recibido alguna forma de asistencia financiera,” de la FIDC.

Franklin también enumera una serie de proyectos exitosamente impulsados y elaborados por la FIDC tales como un programa de ahorro con participación de inversiones predeterminadas, el torneo tri-naciones de esquila, y el muy pronto restablecimiento del vínculo marítimo comercial con Chile, previsto para iniciar en diciembre, y que tantas repercusiones ha tenido en Argentina.

Pero el director gerente Franklin en su abierta, algo inocente, sinceridad también menciona otros proyectos planteados que no pudieron prosperar.

Al respecto, lograr para todos los Territorios Británicos de Ultramar, la extensión de la actividad bancaria a la jurisdicción británica, al igual que la propuesta de otras asociaciones comerciales para las Falklands, iniciativas que no prosperaron.

También menciono granjas para la cría de escorpiones, con fines medicinales, reubicar en las Islas un submarino nuclear en desuso para suministrar electricidad a la capital Stanley, la fabricación de cables de telecomunicaciones para nodos y conexiones en el fondo marino, para por ejemplo, que vinculen a las Islas con Chile, y la construcción de una isla artificial entre Falklands y Brasil para ayudar con la desviación de vuelos. “Estas iniciativas no lograron avanzar más allá de la fase de discusiones internas,” se lamentó Franklin.

Finalmente en la carta el director gerente saliente expresó que todos en las Falklands deben tener muy en cuenta que la FIDC está ahí para brindarles apoyo total en cualquier capacidad que implique una iniciativa de negocios y/o emprendimiento comercial”.

Cerró agradeciendo al Directorio de la FIDC por el respaldo ofrecido; a todo el equipo de la Corporación “por encarar y conducir este nivel de excelencia y de logros”, al igual que todo al comunidad empresarial de las Islas por confiar en el FIDC.

El Director Gerente saliente Franklin deja el cargo pues en setiembre se cumplieron sus cuatro años del contrato y será sustituido por Josh Smith, quien asumirá en diciembre una vez se le pueda facilitar alojamiento.

Josh Smith fue nominado tras un proceso de selección: ha sido funcionario del Servicio civil inglés, además de ocupar posiciones de gerenciamiento en áreas de desarrollo económico, comercio, innovación y políticas públicas en Canadá, Taiwán y Arabia Saudita.

Tambien se debe mencionar que con la salida de Franklin, el restablecimiento del vínculo marítimo comercial enre Falklands y Punta Arenas no queda para nada acéfalo o rengo, pues Louise Ellis, la Sub-Directora Gerente y Sam Cockwell, Gerente de Proyectos Estratégicos han estado en las negociaciones a todo lo largo del dilatado proceso.