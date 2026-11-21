Danstar seguirá derecho marítimo internacional: solo solicitará permiso para zarpar en Punta Arenas y recalada en Stanley

El volante anunciando a la llegada de voceros de SSL Chile

El carguero Dunstar que estaría zarpando de Punta Arenas en Diciembre

Pablo Pacheco propietario y generante general de la naviera Easter Island Logistics, consultado por la prensa chilena declaró que el carguero Danstar “seguirá estrictamente el derecho marítimo internacional” en cuanto a su viaje inaugural entre Punta Arenas y las Islas Falkland, previsto para diciembre, el cual ha generado polémica en medios argentinos sobre una supuesta solicitud para cruzar aguas argentinas.

“Nosotros sólo vamos a pedir permiso para el zarpe de Punta Arenas y la recalada en Puerto Stanley” señaló Pacheco, subrayando que “dicho procedimiento es el que corresponde de acuerdo con la normativa internacional y los tratados bilaterales vigentes”.

El buque Danstar, que navega bajo bandera chilena y actualmente se encuentra realizando labores de mantenimiento técnico en los astilleros de ASMAR en Punta Arenas, tiene programado iniciar sus operaciones comerciales hacia mediados de diciembre de 2026.

Con este itinerario —de aproximadamente 900 kilómetros y dos días y medio de navegación—, la compañía reactivará una conexión marítima directa, entre Punta Arenas y Falklands, suspendida desde hace más de una década.

Asimismo, la naviera reiteró que la carga transportada tiene fines exclusivamente civiles y humanitarios, consistente en alimentos perecibles, frutas, verduras, gas licuado y materiales de construcción destinados a abastecer a los habitantes del archipiélago, desmarcándose por completo de cualquier operación logística vinculada a la industria de hidrocarburos en la zona.

En tanto en las Islas, la Falkland Islands Development Corporation, (Corporación para el Desarrollo) dependiente del gobierno de las Islas y que ha llevado adelante todas las negociaciones para el restablecimiento del vínculo comercial con el sur de Chile, anunció que este sábado le dará la bienvenida a Jaime y Javier de Sea Shipping Line (SSL), quienes permanecerán en las Islas toda una semana, hasta el 28 de noviembre.

“El equipo estará disponible para suministrar apoyo en materia de abastecimiento y los arreglos para el embarque y despacho a la nueva línea de abastecimiento Punta Arenas/Stanley operada por Naviera Easter Island”, sostuvo el comunicado de la Corporación para el Desarrollo.

Como parte de su visita Jaime y Javier estarán brindando una presentación para ofrecer los servicios de SSL Chile, a la vez contar quienes son, qué servicios ofrecen y una oportunidad para reunirse con ellos y hacerles todas las preguntas que deseen.

Ello será el Lunes 23 de noviembre, entre 16:30 y 18:30 en la Sala de Eventos del Cine HarbourLights Todos los comerciantes, empresarios y público en general están invitados a concurrir.

Detalles de contactos con Sea Shipping Line (SSL),

https://fidc.co.fk/.../SSL_Platform_Falkland_Islands_en.pdf

Jaime Alvarez: jaime.alvarez@seashipping.cl

+56956401615

Javier Figueroa: jf@seashipping.cl

+56978074100