El Reino Unido y la UE firman en Bruselas su mayor acuerdo desde el Brexit

Las banderas del Reino Unido y la Unión Europea, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, firmaron el viernes en Bruselas tres acuerdos sobre comercio de alimentos, mercados de carbono y movilidad juvenil, el mayor paquete pactado entre ambas partes desde la salida británica de la Unión Europea, diez años después del referéndum del Brexit.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, firmaron el viernes en Bruselas tres acuerdos sobre comercio de alimentos, mercados de carbono y movilidad juvenil, el mayor paquete pactado entre ambas partes desde la salida británica de la Unión Europea, diez años después del referéndum del Brexit.

“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, dijo Burnham, que calificó el acuerdo de “histórico”. Von der Leyen lo describió como “un punto de inflexión” en las relaciones. En una declaración conjunta, ambas partes se comprometieron a construir una relación “ambiciosa y dinámica”, según la agencia AP. Es la segunda cumbre entre ambas partes desde el Brexit; la primera, celebrada en Londres en mayo de 2025, abrió las negociaciones que culminaron este viernes.

El primer acuerdo crea un área sanitaria y fitosanitaria común que eliminará controles al comercio de productos animales y vegetales, incluido el que circula entre Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la UE. El Gobierno británico estima su impacto en 5.100 millones de libras anuales, unos 6.700 millones de dólares, aunque no se aplicará antes del 1 de marzo de 2028, porque el Reino Unido debe aprobar una ley para alinearse de forma dinámica con las normas europeas. El segundo vincula los sistemas de comercio de emisiones de ambas partes, lo que eximirá a las empresas británicas de la tasa fronteriza europea al carbono a partir de 2028. El tercero crea un programa que permitirá a 100.000 jóvenes de cada lado vivir hasta tres años en el territorio del otro para trabajar, estudiar o viajar. Burnham defendió el paquete como una forma de “reducir costes, mantener bajos los precios en los supermercados y crear oportunidades para los jóvenes”.

Quedan, sin embargo, cuestiones abiertas. Según un documento de los Estados miembros obtenido por la agencia AFP, los 27 condicionan la ratificación a que el Reino Unido rebaje las tasas universitarias que pagan los estudiantes europeos, hoy superiores a las de los británicos; dos diplomáticos citados por la prensa apuntan a una solución intermedia. Tampoco se resolvió el acceso británico al programa industrial europeo, que Bruselas condiciona a que Londres alinee su política comercial, incluidos los aranceles a los coches eléctricos chinos. El Gobierno británico admitió que “las conversaciones continuarán en algunas áreas”.

Burnham, en el poder desde julio, anunció que abrirá una discusión con los socios europeos sobre “opciones para la relación a largo plazo”, que van desde mantener el statu quo hasta la unión aduanera o la adhesión, y no descartó que su partido incluya el reingreso en su próximo programa electoral. Las próximas elecciones generales están previstas para 2029.

La oposición reaccionó con dureza. “El ingenuo Andy Burnham ha ido a Bruselas y se ha topado con la dura realidad que llevo décadas advirtiendo. La flexibilidad es una fantasía”, escribió en X el líder de Reform UK, Nigel Farage. Los conservadores acusaron al primer ministro de “traición” al Brexit.