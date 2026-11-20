El Banco Central de Brasil vende 1.000 millones de dólares para frenar la subida de la divisa

Una persona camina junto a la sede del Banco Central de Brasil, en Brasilia.

El Banco Central de Brasil vendió el jueves 1.000 millones de dólares de sus reservas internacionales para intentar frenar la escalada de la divisa estadounidense, que rozó los 5,93 reales, en medio de la desconfianza del mercado financiero ante el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La medida trajo un alivio inicial, pero el dólar volvió a subir por la tarde.

El Banco Central de Brasil vendió el jueves 1.000 millones de dólares de sus reservas internacionales para intentar frenar la escalada de la divisa estadounidense, que rozó los 5,93 reales, en medio de la desconfianza del mercado financiero ante el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La medida trajo un alivio inicial, pero el dólar volvió a subir por la tarde.

La intervención llega tras varios días de caídas en la Bolsa de São Paulo y de una fuerte devaluación del real, que encarece los productos importados, en especial los combustibles, y presiona la inflación. Los inversores dudan de la capacidad del Gobierno para controlar el gasto y estabilizar la deuda pública, que supera el 92% del producto interior bruto.

El plan de contención del gasto, ya aprobado por el Senado, se votará la semana próxima en la Cámara de Diputados. El Gobierno estimaba un ahorro de entre 50.000 y 60.000 millones de reales para 2027, entre 8.400 y 10.100 millones de dólares, aunque la cifra puede variar por los cambios introducidos en el Congreso. Uno de sus ejes limita el crecimiento del gasto público por encima de la inflación a un máximo del 2% anual, frente al 2,5% actual. Parte del mercado considera que el plan es insuficiente.

El ajuste ha provocado críticas en la izquierda brasileña, sobre todo entre los sectores situados a la izquierda del Partido de los Trabajadores, que temen recortes en salud y educación. Lula afirmó el jueves que “algunos compañeros” no entendieron la propuesta y aseguró que, mientras sea presidente, “no habrá ninguna disminución de los derechos que el pueblo brasileño conquistó”. Al mercado le dijo que él también quiere control fiscal, pero criticó los movimientos de los últimos días: “Lo que de verdad ocurre es que hay gente que intenta ganar dinero con especulación, con rumores”.

Lula, reelegido el 25 de octubre, no ha anunciado quién será su ministro de Economía en el mandato que comienza el 5 de enero, otro factor de incertidumbre. El titular actual, Dario Durigan, se mostró preocupado por el ritmo de la economía en 2027, aunque descartó una recesión. Según la última encuesta del Banco Central a los analistas, publicada el 16 de noviembre, el crecimiento pasará del 2,3% de 2025 al 1,7% este año y al 1% en 2027. El tipo de interés básico, la tasa Selic, se sitúa en el 13,75% anual, después de que el Banco Central interrumpiera en noviembre un ciclo de cinco rebajas consecutivas.