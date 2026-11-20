Colombia aplicará por primera vez la eutanasia a hipopótamos: diez ejemplares en cuatro meses

Una hembra de hipopótamo junto a su cría, en la cuenca del río Magdalena, Colombia.

El Gobierno de Colombia aplicará por primera vez la eutanasia química a hipopótamos, una especie invasora en el país desde que el narcotraficante Pablo Escobar llevó los primeros ejemplares a su hacienda en los años ochenta. El Ministerio de Ambiente anunció el miércoles que diez animales del departamento de Antioquia, situados cerca de zonas pobladas, serán sacrificados en los próximos cuatro meses.

El Gobierno de Colombia aplicará por primera vez la eutanasia química a hipopótamos, una especie invasora en el país desde que el narcotraficante Pablo Escobar llevó los primeros ejemplares a su hacienda en los años ochenta. El Ministerio de Ambiente anunció el miércoles que diez animales del departamento de Antioquia, situados cerca de zonas pobladas, serán sacrificados en los próximos cuatro meses.

La medida forma parte de la primera fase del plan nacional para la prevención, control y manejo del hipopótamo, que incluye además la esterilización, el traslado y el confinamiento de ejemplares, junto con el monitoreo de la población, el trabajo con las comunidades y la educación ambiental. La fase piloto cuenta con unos 500 millones de pesos colombianos, y la siguiente requeriría más de 8.000 millones, una partida aún sin confirmar. El ministerio trabaja con expertos de Sudáfrica en técnicas de captura de hipopótamos en el agua, y no descarta trasladar ejemplares a un centro de rescate de fauna en India.

Entre los animales seleccionados figura el que apareció a finales de julio en el río por el que se desplazan a diario 23 escolares en Puerto Nare, y los que se vieron hace una semana en un vídeo cruzando una carretera de noche en Puerto Triunfo. Al menos tres personas han resultado heridas por ataques en la región del Magdalena Medio, una de las cuales quedó en silla de ruedas.

“Ética y ambientalmente es la mejor medida. Y se tenía que tomar tarde o temprano”, afirmó David Echeverri, de Cornare, la corporación ambiental regional que maneja la especie desde hace 15 años y que ha castrado a 58 ejemplares. “Lo que queremos es que sea cuanto antes y sin dolor”, dijo. Echeverri subrayó que se trata de un plan a largo plazo: “Podremos decir que el problema está acabado cuando los hipopótamos esterilizados se mueran de viejos y los problemáticos ya no estén. Para eso, faltan años”.

La decisión supone un giro para el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que al asumir el cargo había propuesto un santuario para la especie y había afirmado que “sale más barato mantenerlos que matarlos”.

En Colombia viven unos 250 hipopótamos, repartidos en unos 2.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país. El Instituto Humboldt advierte de que, sin control, podrían llegar a 1.000 en 2035. Los científicos alertan de su impacto sobre las especies nativas y la calidad del agua. La única intervención letal anterior fue en 2009, cuando se abatió a un ejemplar conocido como Pepe.