Buenos Aires celebra el cumpleaños de Carlos III con un mensaje de reconciliación en plena tensión bilateral

Invitados y el coro de alumnos del colegio Northlands, durante la recepción por el cumpleaños del rey Carlos III en la residencia del embajador británico en Buenos Aires.

La Embajada británica en Buenos Aires celebró el jueves el 78.º cumpleaños del rey Carlos III con una recepción en la que el embajador, David Cairns, defendió la solidez del vínculo con Argentina pese a los “días no tan buenos” y anticipó que en 2027 se conmemorarán los 45 años de la guerra de las Falklands/Malvinas junto a veteranos y familias de los caídos de ambos países.

La Embajada británica en Buenos Aires celebró el jueves el 78.º cumpleaños del rey Carlos III con una recepción en la que el embajador, David Cairns, defendió la solidez del vínculo con Argentina pese a los “días no tan buenos” y anticipó que en 2027 se conmemorarán los 45 años de la guerra de las Falklands/Malvinas junto a veteranos y familias de los caídos de ambos países.

“En las relaciones internacionales, como en las relaciones personales, puede haber días buenos y días no tan buenos”, dijo Cairns ante unos 800 invitados del mundo político, judicial, empresarial, diplomático y cultural, reunidos en la residencia del embajador. “Yo soy el embajador británico número 56 en Argentina, y como tal voy a continuar trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros dos países. Estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos.”

Como ejemplo de esa fortaleza, el embajador recordó la celebración del año pasado por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y anunció que el próximo año se recordarán los 45 años del “conflicto por el Atlántico Sur” “con respeto y sensibilidad, trabajando junto con los veteranos y las familias de los caídos en ambos países para promover la reconciliación y la amistad”. Cairns destacó también valores asociados al monarca, como la diversidad, la inclusión y el cuidado de la naturaleza: “Los países se fortalecen cuando sus sociedades son diversas y abiertas”.

La celebración, en formato de fiesta al aire libre, incluyó la interpretación de los himnos británico y argentino por el coro de alumnos del colegio Northlands, actuaciones de la Orquesta de los Barrios, un programa para jóvenes músicos de sectores vulnerables, y un mural del artista Costhanzo con íconos británicos y argentinos. El acto contó con el patrocinio de empresas británicas y argentinas, entre ellas Pan American Energy, BP y Standard Chartered.

La recepción se celebró dos días después de que el Gobierno de Javier Milei rechazara como una “provocación” la visita de la princesa Ana, hermana del rey, a las islas, y a nueve días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida sobre la solicitud argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.