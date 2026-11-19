Trump, Putin y Xi celebran su primera cumbre a tres con mucho simbolismo y sin anuncios concretos

Putin, Xi y Trump llegan juntos a su primera cumbre trilateral, el jueves en Shenzhen.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, celebraron el jueves en Shenzhen la primera reunión a tres de los líderes de las tres potencias, un encuentro cargado de simbolismo que concluyó con el compromiso de dialogar sobre la reducción de los riesgos nucleares, pero sin medidas concretas.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, celebraron el jueves en Shenzhen la primera reunión a tres de los líderes de las tres potencias, un encuentro cargado de simbolismo que concluyó con el compromiso de dialogar sobre la reducción de los riesgos nucleares, pero sin medidas concretas.

“Realmente estamos haciendo historia”, dijo Trump durante la reunión, de casi una hora y media, celebrada al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que se utilicen esas armas”, añadió. “Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, afirmó Xi, que aseguró que “las semillas sembradas durante la reunión trilateral de hoy sin duda echarán raíces”. Putin recordó que los tres países son “los vencedores de la Segunda Guerra Mundial” y comparten “la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Según la declaración difundida tras el encuentro, los tres líderes se comprometieron a “entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”, y acordaron aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados. El texto afirma también que “la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción”, reivindica el respeto a la inmunidad de los funcionarios del Estado y aboga por una reforma de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional tiene vigente una orden de detención contra Putin.

El tratado New START, que limitaba los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, expiró en febrero de 2026. Trump ha planteado sustituirlo por un acuerdo que incluya a China, que a su vez exige a Washington y Moscú que reduzcan primero sus arsenales. “Necesitamos algo más que teatro diplomático y sesiones fotográficas”, advirtió Daryl Kimball, director de la Asociación para el Control de Armas, en declaraciones a la agencia AP.

La cumbre supuso un nuevo paso en el regreso de Putin a la escena internacional. Trump, que no se reunía con él desde la cumbre de Alaska de agosto de 2025, lo calificó de “amigo”. “Dios, protégenos de amigos así”, respondió en la red social X el primer ministro polaco, Donald Tusk. Los gobiernos europeos y Ucrania temían que los tres líderes discutieran el futuro del país sin Kiev en la mesa.

Trump y Xi volverán a encontrarse en la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. Putin no ha decidido si asistirá. “Lo pensaré. Ya veré”, dijo.