La caída de Ueno Bank arrastra al fiscal general de Paraguay y al director de Itaipú

En la causa contra los empresarios, diez directivos del Grupo Vázquez, propietario de Ueno, están detenidos

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, renunció el martes ante la inminencia de un juicio político, y el director paraguayo de la represa binacional de Itaipú, Justo Zacarías Irún, fue destituido el miércoles, en la última ola de salidas provocadas por el colapso de Ueno Bank. Al menos una docena de altos cargos han dejado sus puestos desde la intervención del banco, el 3 de noviembre, entre ellos el presidente Santiago Peña, destituido y en prisión.

Rolón presentó su renuncia al presidente Pedro Alliana después de que la Cámara de Diputados abriera un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de funciones. Se le reprochaba haber demorado allanamientos y frenado investigaciones vinculadas al banco y a Peña. La fiscal adjunta Alba Rocío Cantero asumió el cargo de forma interina.

Zacarías Irún, destituido por Alliana junto con los miembros paraguayos del consejo de Itaipú, está acusado de haber depositado 163,8 millones de dólares de la entidad en Ueno Bank sin respetar los reglamentos internos. La represa, compartida con Brasil, es una de las mayores fuentes de ingresos del Estado paraguayo.

Peña, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y, ahora también, asociación criminal, fue trasladado a un cuartel en las afueras de Asunción, a una habitación común, después de que se revelara que en el Regimiento Escolta Presidencial ocupaba una habitación de lujo con gimnasio. Alliana destituyó al comandante de esa unidad, José David Daiub Fatecha. La Fiscalía allanó además las viviendas de los hermanos del expresidente e incautó documentos sobre una sociedad constituida en Luxemburgo en 2024.

La lista de salidas incluye al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, en prisión preventiva; a su sucesora interina, Liana Caballero Krause, que duró una semana en el cargo y está detenida; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, imputado por lesión de confianza, y al ministro del Interior, Enrique Riera. Legisladores opositores reclaman también la salida del contralor general, Camilo Benítez, por no haber advertido las irregularidades.

La sucesión de destituciones inquieta al gobernante Partido Colorado. “¿Dónde termina esto? ¿Y dónde comenzamos un proceso de reconstrucción institucional?”, planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, que pidió un diálogo con la oposición de cara a las elecciones generales de 2028.

En la causa contra los empresarios, diez directivos del Grupo Vázquez, propietario de Ueno, están detenidos, entre ellos el consejero delegado, Federico Miguel Vázquez, y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. La Fiscalía ha incautado 27 vehículos, entre ellos varios Rolls-Royce y un Lamborghini, tres aviones y un yate.