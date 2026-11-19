Georgieva, en la cumbre del APEC: los países deben “prepararse rápidamente” para la inteligencia artificial

“Estamos ante la transformación más rápida en la historia de la humanidad”, afirmó la economista búlgara

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó el jueves a los países a “preparar rápidamente” su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores ante el auge de la inteligencia artificial, durante la sesión plenaria de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

“Estamos ante la transformación más rápida en la historia de la humanidad”, afirmó la economista búlgara. “Los países deben preparar rápidamente su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores para la IA, y prevenir riesgos, especialmente a la hora de garantizar la estabilidad financiera y la ciberseguridad”, añadió.

Según Georgieva, 2026 ha sido “el primer año en que la IA ha tenido un impacto tangible sobre el crecimiento global”, al actuar como contrapeso del efecto de la guerra en Oriente Próximo sobre el suministro de energía. “Mientras que la crisis energética acabará por disiparse, la IA ha venido para quedarse. Va a ser el factor más significativo para la competitividad, la productividad y el crecimiento a medio plazo”, dijo.

La inteligencia artificial figura entre las prioridades de la agenda impulsada por China en la cumbre, junto con la defensa del libre comercio y la conectividad regional. La reunión de Shenzhen culmina este jueves con el primer encuentro a tres entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia.