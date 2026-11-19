Estados Unidos y Venezuela restablecen su cooperación militar con la visita sorpresa de Hegseth

Hegseth se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y firmó el acuerdo con el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó el miércoles en Caracas un acuerdo de cooperación militar con Venezuela durante una visita sin anuncio previo, la primera de un jefe del Pentágono desde la operación militar estadounidense del 3 de enero que sacó a Nicolás Maduro del poder. El acuerdo restablece una colaboración que Hugo Chávez rompió en 2005.

Hegseth se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y firmó el acuerdo con el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López. Según explicó, incluye entrenamiento conjunto, cooperación estratégica, intercambio de inteligencia y suministro de equipos y capacidades de defensa, para que el pueblo venezolano “no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales”. “En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica”, dijo.

En un acto posterior en la embajada estadounidense, Hegseth afirmó que Venezuela ha pasado de ser “la amenaza regional más agresiva” a un “seguro colaborador”, y lanzó una advertencia a los grupos criminales: “A los narcoterroristas que han usado esto como refugio seguro, su tiempo se acabó. Los cazaremos, los encontraremos y los mataremos”.

El ministro González López publicó un comunicado, el primero desde que asumió el cargo, en el que marcó límites al acuerdo. La reanudación de la cooperación técnico-militar, subrayó, se hará con estricto apego a la Constitución y con pleno respeto a “la soberanía, independencia e integridad territorial, preservando el liderazgo, mando y competencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. El texto recuerda que las nuevas relaciones parten de los “duros y dolorosos acontecimientos del 3 de enero”. Rodríguez, que acababa de regresar de una gira por Turquía, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, dijo que Hegseth “tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros”.

Según el diario El País, la cooperación ya funcionaba en la práctica desde hace meses. Al menos dos operaciones en territorio venezolano contaron con apoyo estadounidense en equipos e inteligencia: un ataque en junio contra el escondite del líder de la banda Tren de Aragua en el estado Bolívar y la destrucción con drones de un centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Apure, ambas con dudas sobre el número y la identidad de los muertos. Tras los terremotos de junio en La Guaira y Caracas, unos 2.000 militares estadounidenses se desplegaron para atender la emergencia.

Venezuela sustituyó en 2005 la cooperación con Washington por la de Rusia, Irán y China, que pasaron a ser sus principales proveedores de armamento. Hegseth continuó su gira regional en Colombia y Ecuador, centrada en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.