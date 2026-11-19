El FMI advierte de que la deuda mundial alcanzará pronto el 100% del PIB, un máximo desde 1945

“El nivel de deuda global pronto alcanzará el 100% del PIB, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que requiere atención urgente”, dijo Georgieva

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió el jueves de que la deuda pública mundial alcanzará pronto el 100% del producto interior bruto global, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, y reclamó “atención urgente” a las finanzas de los gobiernos.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió el jueves de que la deuda pública mundial alcanzará pronto el 100% del producto interior bruto global, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, y reclamó “atención urgente” a las finanzas de los gobiernos.

“El nivel de deuda global pronto alcanzará el 100% del PIB, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que requiere atención urgente”, dijo Georgieva en la sesión plenaria de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

La advertencia llega en un contexto de repunte de la inflación mundial, que la directora del FMI atribuyó tanto a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo como al aumento de la demanda tecnológica ligado a la construcción de infraestructuras para la inteligencia artificial. Ese repunte, señaló, se ha traducido en un endurecimiento de la política monetaria mediante subidas de los tipos de interés en muchos países, lo que encarece el servicio de la deuda.

En el mismo discurso, Georgieva destacó que 2026 ha sido el primer año en que la inteligencia artificial ha tenido un impacto tangible sobre el crecimiento mundial, y pidió a los países que se preparen rápidamente para los cambios que traerá.