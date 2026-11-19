Anthropic, creadora de Claude, debuta en el Nasdaq tras la mayor salida a Bolsa de la historia

Anthropic vende 980 millones de acciones, frente a los 825 millones previstos inicialmente, lo que supone unos 81.300 millones de dólares

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, creadora del asistente Claude, comienza a cotizar este jueves en el Nasdaq tras fijar el precio de su salida a Bolsa en 83 dólares por acción, por encima de la horquilla prevista, en la que según la prensa financiera estadounidense es la mayor colocación de la historia. La operación valora la compañía en torno a 1,5 billones de dólares.

Anthropic vende 980 millones de acciones, frente a los 825 millones previstos inicialmente, lo que supone unos 81.300 millones de dólares, según las cadenas CNBC y CNN. La empresa había fijado una horquilla de entre 70 y 78 dólares por acción, y la demanda llegó a casi siete veces la oferta, según la agencia Bloomberg. A esa cifra se suma una venta privada de acciones por 26.000 millones a grandes tecnológicas. La colocación supera a la de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, que salió a Bolsa en junio. La operación la coordinan Goldman Sachs y Morgan Stanley, y la acción cotizará con el símbolo ANT.

Fundada en 2021 por antiguos empleados de OpenAI encabezados por los hermanos Dario y Daniela Amodei, hoy consejero delegado y presidenta, Anthropic ha centrado su crecimiento en los clientes empresariales. Según el folleto de la operación citado por la prensa, sus ingresos pasaron de 41 millones de dólares en 2023 a 386 millones en 2024, 4.600 millones en 2025 y 16.300 millones solo en el primer semestre de 2026, y en el segundo trimestre obtuvo su primer beneficio operativo, de 974 millones.

Tras la operación, Amazon y Google, que son a la vez proveedores, competidores e inversores, tendrán cerca del 15% y el 14% del capital, respectivamente. Los siete cofundadores conservarán acciones que les otorgan el 50,1% de los derechos de voto, aunque un órgano independiente elige a la mayoría del consejo de administración.

La salida a Bolsa llega tras semanas de fuerte volatilidad en los valores tecnológicos, que cayeron con fuerza a comienzos de mes, y se considera una prueba de la confianza de los mercados en la inteligencia artificial. En su folleto, la propia empresa advierte de que la tecnología que desarrolla podría causar daños catastróficos, uno de los riesgos que expone a los inversores.