Xi y Putin reafirman su alianza en la víspera de la primera cumbre a tres con Trump

Antes del banquete inaugural, Trump y Putin se saludaron en presencia de Xi, en su primer encuentro desde la cumbre de Alaska de agosto de 2025.

El presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, reafirmaron el miércoles en Shenzhen su alianza estratégica, horas antes de que Xi recibiera personalmente en el aeropuerto a Donald Trump, en la víspera de la primera reunión a tres entre los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En su reunión bilateral, Xi describió la relación entre ambos países como “firme como una montaña ante cualquier adversidad o tormenta” y abogó por seguir trabajando por un orden mundial multipolar. “La coordinación entre Rusia y China en política exterior se mantiene firme y da buenos resultados. En una coyuntura geopolítica compleja, seguimos apostando por vías constructivas para forjar un orden mundial multipolar más justo”, respondió Putin, que aludió al “declive humillante” de Europa y sostuvo que las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania han resultado contraproducentes.

Horas después, Xi se desplazó al aeropuerto para recibir a Trump, un gesto inédito en sus 14 años en el poder, que según la prensa internacional no se producía desde que Mao Zedong recibió al líder soviético Nikita Jrushchov en 1959. “China es un país de cortesías y con una larga tradición de reciprocidad”, le dijo Xi, según la agencia oficial Xinhua, en alusión a la bienvenida que Trump le dispensó en Washington en septiembre. Antes del banquete inaugural, Trump y Putin se saludaron en presencia de Xi, en su primer encuentro desde la cumbre de Alaska de agosto de 2025.

Al inaugurar el foro empresarial de la cumbre, Xi advirtió de que “el unilateralismo y el proteccionismo cobran cada vez más fuerza” y pidió mantener abiertas las cadenas de suministro mundiales. “La apertura trae progreso y el aislamiento conduce inevitablemente al atraso”, afirmó.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la reunión a tres del jueves abordará cómo “preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias”. Trump ha adelantado que quiere hablar de la reducción de los arsenales nucleares y, según informaciones de prensa, también de las guerras de Ucrania e Irán, aunque la Casa Blanca había indicado que Ucrania no formaba parte de la agenda trilateral. No se esperan acuerdos.

La relación comercial también estará sobre la mesa en la reunión bilateral entre Xi y Trump. La tregua arancelaria entre ambos países vence el 10 de enero, y China mantiene una posición dominante en las tierras raras: en 2024 extrajo cerca del 60% de las que se usan en imanes y concentró el 91% de su refinado, según la Agencia Internacional de la Energía. En su escala previa en Manila, Trump promovió acuerdos sobre minerales críticos con sus socios asiáticos y aprobó ventas de armamento a Filipinas por más de 5.000 millones de dólares.