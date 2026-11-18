Microsoft, vuelos, bancos y ahora la NSA: una semana de apagones tecnológicos en Estados Unidos

La caída de NSA Net, la red que permite a los funcionarios de la agencia compartir información clasificada, fue revelada por la cadena CNN, que citó a seis personas al tanto del incidente

La red altamente clasificada que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) utiliza para sus comunicaciones internas sufrió el martes una caída, el último de una serie de fallos tecnológicos que en menos de una semana han afectado al correo de Microsoft, al tráfico aéreo, a la banca en línea y a Apple. En ningún caso se han detectado indicios de un ciberataque.

La caída de NSA Net, la red que permite a los funcionarios de la agencia compartir información clasificada, fue revelada por la cadena CNN, que citó a seis personas al tanto del incidente. Según esas fuentes, la agencia escalonó la llegada de su personal mientras evaluaba el alcance del problema, aunque el fallo no afectó a su capacidad para transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump, de gira por Asia. La NSA atribuyó el incidente a “un deterioro temporal durante un mantenimiento rutinario programado” y aseguró que “las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas”. Según The Wall Street Journal, la agencia estaba actualizando su software. “No vemos ningún indicio de que se trate de un ciberataque. No hay ninguna crisis”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca Lauren Bis.

El incidente se suma a una sucesión de fallos. El jueves, una caída global de los servicios de Microsoft dejó sin correo Outlook, Teams y otras aplicaciones a millones de usuarios durante horas. El viernes, la Administración Federal de Aviación suspendió todos los vuelos en el país durante unas cuatro horas y media; el Gobierno lo atribuyó a la saturación de equipos de telecomunicaciones obsoletos, y según el diario El País, el fallo se localizó en un enrutador en Arkansas. Siguieron, según el diario, problemas en la banca en línea de entidades como Wells Fargo y Chase y en sistemas de la aerolínea United. El martes, Apple sufrió además una caída de sus sistemas internos tras una actualización, que afectó a la App Store, a sus tiendas y a servicios como iCloud, según la agencia Bloomberg.

Aunque no hay pruebas de una conexión entre los incidentes, su rápida sucesión ha generado inquietud. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió que el Gobierno “venga al Capitolio y se explique, para que podamos estar informados sobre las medidas que hay que tomar”. El secretario de Transporte, Sean Duffy, había pedido el viernes al Congreso 50.000 millones de dólares para renovar el sistema de control aéreo.