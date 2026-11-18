El tribunal de Hamburgo confirma que leerá el 28 de noviembre su orden sobre Sea Lion

El comunicado del tribunal convierte en definitiva la fecha que había anunciado de forma provisional al cierre de las audiencias del 10 y 11 de noviembre

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó que dará a conocer el sábado 28 de noviembre, a las 12.00 hora de Hamburgo —las 8.00 en Montevideo y Buenos Aires—, su decisión sobre la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas. La orden será leída en audiencia pública por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga.

El comunicado del tribunal convierte en definitiva la fecha que había anunciado de forma provisional al cierre de las audiencias del 10 y 11 de noviembre. La lectura se retransmitirá en directo por su página web, donde el texto de la orden se publicará poco después.

En sus pedidos finales, Argentina solicitó que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción en la cuenca Malvinas Norte vinculadas a Sea Lion; que no use la información obtenida en la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que deje de impedir a Argentina proteger el medio marino de las áreas en disputa, y que se abstenga de medidas que agraven la controversia, en particular de otorgar nuevas autorizaciones de explotación. El Reino Unido pidió al tribunal que rechace todas las solicitudes.

Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé iniciar las perforaciones en enero de 2027.