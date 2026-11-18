Argentina: Diputados debate hoy la ley de soberanía por las Falklands/Malvinas, con un capítulo sin votos

El proyecto, conocido como ley de Malvinas, endurece las sanciones por la exploración y explotación no autorizadas de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos

La Cámara de Diputados de Argentina debate este miércoles desde las 12.00 la ley de defensa de la soberanía nacional, que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Falklands/Malvinas. El Gobierno de Javier Milei confía en aprobarla en general, pero no tiene asegurados los votos para el capítulo sobre injerencia extranjera, que exige una mayoría especial.

El proyecto, conocido como ley de Malvinas, endurece las sanciones por la exploración y explotación no autorizadas de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos, reorganiza áreas de defensa e inteligencia y crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Estado. Obtuvo dictamen el 27 de octubre, después de que el oficialismo acotara las sanciones a los operadores, titulares de licencias y proveedores directos, en línea con las objeciones planteadas por Estados Unidos.

Según el diario Ámbito, La Libertad Avanza mantiene conversaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal y Provincias Unidas para destrabar diferencias. El principal escollo es el capítulo 7, que incorpora figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral procedente del exterior. Por tratarse de materia electoral, ese apartado requiere 129 votos, una cifra que el oficialismo aún no tiene asegurada.

La sesión incluye la sanción definitiva de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que vuelve del Senado con modificaciones, y la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, firmado en Río de Janeiro en septiembre de 2025. Es la primera de cinco sesiones previstas en las dos últimas semanas del periodo ordinario; Diputados tratará el Presupuesto de 2027 el 25 de noviembre.

El debate llega en plena escalada de la disputa por las islas. Argentina rechazó el martes como “provocación” la visita de la princesa Ana al archipiélago, y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.