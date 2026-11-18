Argentina califica de “provocación” la visita de la princesa Ana a las Falklands/Malvinas

Según el texto, la visita “constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos”

El Gobierno argentino rechazó el martes la visita de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las Falklands/Malvinas y las Georgias del Sur, y la calificó de “provocación” en un momento en que el Reino Unido, según Buenos Aires, avanza en la explotación de hidrocarburos en aguas cuya soberanía reclama Argentina. La princesa se encuentra en el archipiélago desde el 9 de noviembre.

“El Gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades oficiales de la Princesa Ana, de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en razón de que las mismas se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica”, señaló la Cancillería en un comunicado, que extiende el rechazo a las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Según el texto, la visita “constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”.

La Cancillería reclamó al Reino Unido que reanude las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la resolución 2065 y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización. “Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina”, afirmó. Argentina ya protestó en 2022 por la anterior visita de la princesa a las islas.

La princesa Ana, que viaja con su marido, el vicealmirante Tim Laurence, visita el archipiélago como patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a proteger el patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur. El 10 de noviembre inauguró en Stanley el nuevo Complejo Deportivo Nacional, una inversión de unos 5 millones de libras, y visitó el faro de Cabo Pembroke. En las Georgias del Sur tiene previsto inaugurar un memorial en una antigua estación ballenera, abrir la casa restaurada del administrador en Stromness y visitar la bahía Posesión, donde desembarcó el navegante James Cook en 1775, además de rendir homenaje al explorador Ernest Shackleton. El Palacio de Buckingham presentó el viaje, que se prolonga hasta el 20 de noviembre, como una visita patrimonial y conmemorativa. Al cierre de esta nota, ni el Gobierno británico ni el de las islas habían respondido al comunicado argentino.

La visita coincide con un momento de tensión en la disputa. La inauguración del complejo deportivo tuvo lugar el mismo día en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzó en Hamburgo la audiencia sobre la solicitud argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas; el tribunal dará a conocer su decisión el 28 de noviembre. Argentina mantiene además un cruce diplomático con Chile por el buque Danstar, que prevé reabrir en diciembre la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas, y su Cámara de Diputados tiene pendiente el debate de la ley de defensa de la soberanía, que endurece las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago.