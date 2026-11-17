Venezuela usa los 12.000 millones de su petróleo bajo custodia de EE.UU. para sostener el bolívar

Un balancín petrolero en Venezuela, donde la venta de crudo bajo supervisión de EE.UU. ha financiado la venta de dólares para sostener el bolívar.

Venezuela ha destinado la mayor parte de los más de 12.000 millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo bajo supervisión de Estados Unidos a sostener el bolívar, con resultados modestos: la inflación se ha desacelerado, pero sigue siendo la más alta del mundo, y el consumo no termina de reactivarse.

Venezuela ha destinado la mayor parte de los más de 12.000 millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo bajo supervisión de Estados Unidos a sostener el bolívar, con resultados modestos: la inflación se ha desacelerado, pero sigue siendo la más alta del mundo, y el consumo no termina de reactivarse.

Según un informe del Departamento de Estado estadounidense citado por el diario El País, la cuenta con la que Washington tutela los ingresos venezolanos desde la operación militar del 3 de enero recibió 12.263 millones de dólares hasta el 30 de septiembre, casi todos por ventas de crudo. El 98,7% ya fue desembolsado a petición del Banco Central de Venezuela, que lo destinó sobre todo a vender dólares a la banca comercial para evitar que la divisa escaseara y su precio se disparara. Venezuela vende hoy su petróleo sin descuentos, a algo más de 90 dólares el barril, y ha elevado su producción a 1,22 millones de barriles diarios.

La intervención ha dado algún fruto. Según el Banco Central, la inflación de octubre fue del 6,2%, la más baja del año y el tercer mes consecutivo por debajo del 10%. El bolívar perdió un 67% de su valor frente al dólar en los diez primeros meses del año, pero en los dos últimos la caída ronda el 6%, y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo ha bajado de un 50% en enero a cerca de un 15%. Aun así, los precios subieron un 245% entre enero y octubre, y la inflación interanual es del 376,9%. El salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.

Los economistas atribuyen los resultados limitados al diseño de la política cambiaria. “Hay demasiadas restricciones para acceder al mercado oficial”, afirmó Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, lo que empuja a los compradores al dólar paralelo y alimenta los precios. “La desaceleración de la inflación lleva un ritmo muy lento, demasiado para el esfuerzo que se ha hecho”, dijo José Guerra, exdiputado opositor y profesor de la Universidad Central de Venezuela. “El mercado no confía en la palabra del Gobierno.” Jesús Palacios, de la Universidad Católica Andrés Bello, reclamó un tipo de cambio único y reformas fiscales, con un déficit del 7,2% del producto interior bruto, según el instituto de investigaciones económicas de esa universidad.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó la semana pasada un memorando con ExxonMobil para el regreso de la petrolera estadounidense al país.