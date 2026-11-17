León XIV, tras su gira: “No es necesario llegar a odiarnos, ni usar un lenguaje tan violento”

El papa León XIV criticó la agresividad del debate político y la polarización, “en muchas situaciones provocada intencionalmente”, en la rueda de prensa

El papa León XIV criticó la agresividad del debate político y la polarización, “en muchas situaciones provocada intencionalmente”, en la rueda de prensa que ofreció en el vuelo de regreso a Roma tras su gira de once días por Uruguay, Argentina y Perú, en la que también aseguró que su salud es buena y relató que habló con el presidente argentino, Javier Milei, sobre la atención a los más necesitados.

El papa León XIV criticó la agresividad del debate político y la polarización, “en muchas situaciones provocada intencionalmente”, en la rueda de prensa que ofreció en el vuelo de regreso a Roma tras su gira de once días por Uruguay, Argentina y Perú, en la que también aseguró que su salud es buena y relató que habló con el presidente argentino, Javier Milei, sobre la atención a los más necesitados.

“Sin duda, seguirá habiendo diferencias de opinión. Pero no es necesario llegar a odiarnos, usar un lenguaje tan violento y crear, incluso dentro de las familias, una incapacidad para dialogar y redescubrir la unidad”, dijo el pontífice. Atribuyó parte del problema a los algoritmos y a “una polarización que no es casual” y puso como ejemplo su paso por Argentina: “¿Cómo es posible que personas de derecha e izquierda estuvieran juntas en las calles, celebrando y regocijándose por algo mucho más importante que un debate político?”. Los medios de comunicación, añadió, tienen un papel “muy grande” para reducir la polarización.

Sobre su reunión con Milei, el papa afirmó que su mensaje “no es político”. “Si bien en algunos países hay quienes intentan empujarme hacia la derecha o la izquierda, pidiéndome que critique o no, yo hablo de la encíclica Magnifica humanitas. Y precisamente de esto hablé con el presidente Milei: del respeto por los seres humanos y la necesidad de tener mayor consideración, especialmente por los más necesitados de la sociedad argentina”, explicó. “Estuvo dispuesto a escuchar este mensaje. Fue muy positivo.” El papa defendió además la necesidad de redistribuir la riqueza de forma más equitativa y de “fortalecer la clase trabajadora, a los individuos y a los movimientos sociales”.

Sobre su salud, tras la extirpación de un tumor de pulmón el 13 de octubre, dijo: “No puedo decir que esté al 100%, pero estoy bastante bien”. Reiteró que no necesitará más tratamiento y aclaró que no ha firmado ninguna carta de renuncia: “Por el momento, no veo la necesidad, gracias a Dios”.

En cuanto a los abusos del clero, pidió a los obispos que asuman “la responsabilidad de acompañar a las víctimas”. Descartó por ahora cambios doctrinales, y sobre por qué Francisco nunca volvió a Argentina dijo que seguirá siendo “un misterio”. A los fieles mexicanos les prometió una visita: “¡Llegaré, llegaré!”.

El avión aterrizó en Roma el martes a las 8.48, hora local. Según el diario El País, más de 13 millones de personas asistieron a sus actos en los tres países.