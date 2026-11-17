Las Falklands cierran noviembre con críquet, arquería y hockey tras abrir su Complejo de Deportes

Críquet ante Costa Rica, competencia de tiro con arco y la Princesa Ana junto al equipo de bolos sobre césped durante la inauguración del Complejo.

Las Falklands atraviesan un mes de intensa actividad deportiva internacional, una semana después de la inauguración oficial del nuevo Complejo Nacional de Deportes en Stanley.

En estos días se disputó en el archipiélago una serie de partidos de críquet en formato T20 ante el equipo visitante de Costa Rica. En paralelo se encuentra en plena ejecución una competencia de tiro con arco con equipos internacionales, bajo la denominación Torneo de Arquería Norte Sur.

También en estas semanas, equipos de hockey de distintas categorías de edad compitieron en Iquique, Chile, en la Copa Drakons.

La agenda local culmina a fin de mes con los Juegos de las Falklands, previstos para los días 27, 28 y 29 de noviembre.

El Complejo Nacional de Deportes, inaugurado el pasado 10 de noviembre por la Princesa Ana en el marco de su visita al archipiélago, demandó una inversión estimada en torno a los £5 millones, financiada por el gobierno de las Falklands con aportes de empresas del sector privado. Es la primera inversión de envergadura en instalaciones deportivas de las Islas desde la construcción del Centro de Recreación y la Piscina de Stanley, hace unos treinta años.

Las instalaciones incluyen un campo de fútbol y rugby para todo clima con iluminación artificial; un centro cubierto para tiro con arco, bolos sobre césped y redes de críquet, denominado Gold Centre; y un pabellón deportivo de 50 por 52 metros destinado a hockey sobre hielo sintético, fútbol de salón, básquetbol, netball, vóleibol, tenis, tenis de mesa, levantamiento de pesas y escalada. Los estudios de ejercicio permiten además practicar yoga, pilates, danza aeróbica, ballet y clases de spinning. El complejo complementa al ya existente Centro de Recreación de Stanley, donde funciona la piscina.

La inauguración contó con la presencia de autoridades de organizaciones deportivas internacionales en cuyas competencias participan equipos de las Falklands: Katie Sadleir, directora ejecutiva de Commonwealth Sport, y Andrew Inkster, de la Asociación Internacional de Juegos de las Islas.

Las Falklands compitieron en julio de 2025 en los Juegos de las Islas celebrados en el archipiélago escocés de Orkney, donde participaron 24 grupos insulares, y prevén concurrir a la próxima edición, que se realizará en las Islas Feroe del 3 al 9 de julio de 2027 con 27 equipos insulares esperados. El archipiélago participó asimismo en los Juegos de la Mancomunidad Británica disputados en Glasgow, Escocia, entre el 23 de julio y el 2 de agosto de este año.

Mike Summers, del Consejo Nacional de Deportes de las Falklands, anticipó que se seguirá trabajando para cumplir con la Estrategia de Deportes acordada por la Asamblea Legislativa, alentando a todos los sectores de la comunidad a involucrarse en la actividad, tanto competitiva como recreativa, en un ambiente que promueva la inclusión y los valores del espíritu deportivo.