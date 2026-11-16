Venezuela acusa al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, de “injerencia” por reclamar elecciones libres

Uruguay y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2024

El Gobierno de Venezuela rechazó el lunes las declaraciones “injerencistas” del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, que horas antes había afirmado en Madrid que no puede reconocer un Gobierno democrático en Venezuela hasta que se celebren elecciones libres. El canciller venezolano, Oliver Blanco, respondió que el futuro del país “corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”.

Orsi, del izquierdista Frente Amplio y presidente de Uruguay desde marzo de 2025, se expresó durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital española, en una visita en la que también se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Las cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes”, dijo. Añadió que “hasta que no haya elecciones libres” no puede “reconocer un régimen republicano democrático”, pero que eso no impide restablecer las relaciones. “Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. Los países se relacionan entre países, no entre amigos”, afirmó.

Blanco respondió en la red social X que la agenda de un presidente “debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país”. “El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana”, escribió. Blanco, un exasesor de la oposición venezolana, fue nombrado canciller a finales de octubre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Uruguay y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2024, después de que el Gobierno uruguayo desconociera la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales, que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. En junio de 2025, ambos países reactivaron la atención consular en Montevideo y Caracas, aunque Uruguay mantuvo su posición política. Rodríguez gobierna como presidenta encargada desde enero, tras la salida de Maduro del poder por la operación militar estadounidense, y el 29 de octubre prometió elecciones organizadas por una autoridad electoral “renovada”, aunque sin fijar una fecha.