Uruguay, entre los países más productivos de la región, pero con un crecimiento por debajo del promedio

Uruguay fue en 2025 el cuarto país de América Latina y el Caribe con mayor productividad laboral por hora trabajada, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero ese indicador creció solo un 0,6% en el año, por debajo del promedio regional del 0,7%.
El informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026, que compara el valor generado por cada hora trabajada en 28 economías de la región, sitúa a Uruguay solo por detrás de Guyana, Bahamas y Barbados, y por delante de Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil.
La evolución del indicador es menos favorable. Mientras la productividad uruguaya avanzó un 0,6%, otras economías de la región registraron aumentos muy superiores, como Paraguay (3,3%), Argentina (3,1%) y Chile (3%). Los mayores incrementos correspondieron a Guyana, con un 18,7%, San Vicente y las Granadinas, con un 3,5%, y Bahamas, con un 3,4%. En el conjunto de la región, la productividad laboral por hora creció un 0,7% en 2025, por debajo del 0,8% de 2024.
La CEPAL advierte de que América Latina y el Caribe sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento, vinculada al estancamiento de la productividad y a las dificultades para transformar sus estructuras económicas. Si se mantiene el ritmo actual, la región no recuperaría hasta alrededor de 2029 las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013. Para revertir la situación, el organismo propone reforzar las políticas de desarrollo productivo, mejorar la incorporación de tecnología en las empresas y vincular la formación de los trabajadores con las necesidades de los sectores económicos.
En octubre, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento para Uruguay en 2026 al 1,3%.