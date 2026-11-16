Uruguay, entre los países más productivos de la región, pero con un crecimiento por debajo del promedio

Si se mantiene el ritmo actual, la región no recuperaría hasta alrededor de 2029 las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013

Uruguay fue en 2025 el cuarto país de América Latina y el Caribe con mayor productividad laboral por hora trabajada, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero ese indicador creció solo un 0,6% en el año, por debajo del promedio regional del 0,7%.

El informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026, que compara el valor generado por cada hora trabajada en 28 economías de la región, sitúa a Uruguay solo por detrás de Guyana, Bahamas y Barbados, y por delante de Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil.

La evolución del indicador es menos favorable. Mientras la productividad uruguaya avanzó un 0,6%, otras economías de la región registraron aumentos muy superiores, como Paraguay (3,3%), Argentina (3,1%) y Chile (3%). Los mayores incrementos correspondieron a Guyana, con un 18,7%, San Vicente y las Granadinas, con un 3,5%, y Bahamas, con un 3,4%. En el conjunto de la región, la productividad laboral por hora creció un 0,7% en 2025, por debajo del 0,8% de 2024.

La CEPAL advierte de que América Latina y el Caribe sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento, vinculada al estancamiento de la productividad y a las dificultades para transformar sus estructuras económicas. Si se mantiene el ritmo actual, la región no recuperaría hasta alrededor de 2029 las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013. Para revertir la situación, el organismo propone reforzar las políticas de desarrollo productivo, mejorar la incorporación de tecnología en las empresas y vincular la formación de los trabajadores con las necesidades de los sectores económicos.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento para Uruguay en 2026 al 1,3%.