Trump, Putin y Xi se reunirán por primera vez a tres el jueves en China

El anuncio llega mientras se reanudan las negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación estadounidense

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, celebrarán el jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen la primera reunión a tres de los líderes de las tres potencias, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La reducción de los arsenales nucleares y la guerra con Irán encabezan la agenda.

“Se ha alcanzado un acuerdo para la celebración, el día 19, de una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Ese encuentro tendrá lugar en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC”, dijo el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia rusa TASS. La Casa Blanca había anunciado el encuentro el jueves. China no lo ha confirmado formalmente.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales. Según un funcionario estadounidense, Trump también quiere hablar de Irán. Washington justifica el formato en que Estados Unidos y Rusia poseen los mayores arsenales nucleares y China es el país cuyo arsenal crece más rápido. Un funcionario rebajó las expectativas: la reunión debe ser el comienzo de una conversación y no se prevé anunciar acuerdos.

La guerra en Ucrania no figura en la agenda trilateral, según la Casa Blanca, y no se ha pactado una reunión a solas entre Trump y Putin, según el Kremlin. Trump sí almorzará con Xi, con quien ya se reunió en mayo en Pekín y en septiembre en Washington. La tregua comercial entre ambos países está prorrogada hasta enero de 2027. Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, no se reúne con Trump desde la cumbre de Alaska de agosto de 2025.

El anuncio llega mientras se reanudan las negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación estadounidense, a las que se sumarán representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Polonia, Italia y la Unión Europea. El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó una advertencia a Washington antes del viaje de Trump: “Por favor, nada de sorpresas”.

Trump hará escala primero en Filipinas. El empresario Elon Musk lo acompañará a China, aunque no participará en la reunión con Xi y Putin, según funcionarios estadounidenses.