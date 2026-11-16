Orsi elogia la relación “excelente” con Milei y la reelección de Lula antes de la cumbre del Mercosur

Orsi también valoró el papel regional de Lula y consideró “fundamental” su reelección del 25 de octubre

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó de “excelente” la relación de su Gobierno con el de Javier Milei en Argentina y de “fundamental” la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en un balance del Mercosur realizado en Madrid a menos de tres semanas de la cumbre de jefes de Estado del bloque, que se celebrará en Montevideo el 4 de diciembre.

“Es excelente la relación”, dijo Orsi sobre Argentina durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, según recogió la agencia Europa Press. “Cosas que nunca habíamos logrado, con este gobierno sí lo logramos.” El presidente uruguayo, del izquierdista Frente Amplio, atribuyó el buen vínculo con el Gobierno de Milei a un contacto fluido aun desde “filosofía y posiciones distintas”, y citó como ejemplos los avances en el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo y la solución de las tensiones en torno al proyecto de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global en Paysandú. Ambos países coinciden además en reclamar una flexibilización y modernización del Mercosur.

Orsi también valoró el papel regional de Lula y consideró “fundamental” su reelección del 25 de octubre. “Es una buena noticia por los planteamientos que los dos candidatos hicieron con respecto a la integración”, afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento de fuertes tensiones en el bloque. La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su peor momento por los reiterados ataques de Milei a Lula y la salida del candidato derrotado Flávio Bolsonaro de Brasil a través de territorio argentino. Paraguay vive además una crisis institucional tras la destitución y detención del presidente Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank, y su sucesor, Pedro Alliana, asumió hace diez días.

La cumbre de Montevideo, con la que Uruguay cerrará su presidencia pro tempore, deberá abordar el debate sobre la flexibilización del bloque y las negociaciones comerciales en curso con Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Japón. El acuerdo comercial con la Unión Europea se aplica de forma provisional desde el 1 de mayo.