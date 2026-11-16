Milei y Bullrich, una tensión que se vuelve cotidiana ante las elecciones de 2027

Bullrich tiene un 46% de imagen positiva y un 50% negativa, frente al 33% y el 60% de Milei

La tensión entre el presidente argentino, Javier Milei, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se ha instalado en la vida diaria de La Libertad Avanza a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, y llegó el fin de semana a la prensa internacional. El diario británico Financial Times dedicó el sábado un análisis a la disputa y citó una encuesta que sitúa a Bullrich como la dirigente con mejor imagen del oficialismo.

Según el sondeo, realizado a fines de octubre por la consultora de Sergio Berensztein y el investigador Eduardo D’Alessio y compartido con el diario, Bullrich tiene un 46% de imagen positiva y un 50% negativa, frente al 33% y el 60% de Milei. El Financial Times presentó a la exministra de Seguridad como “una legisladora veterana que aportó votantes centristas cruciales a Milei en 2023” y, según el diario Ámbito, señaló que algunos donantes la ven como una alternativa si se deterioran las posibilidades de reelección del presidente. Una persona cercana a Bullrich negó ante el diario británico que la senadora tenga previsto abandonar el oficialismo o presentarse por fuera de él.

Las señales cruzadas se multiplican en las redes sociales. Milei publicó en Instagram un mensaje sin destinatario: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. Poco después, compartió publicaciones que defendían una fórmula Milei-Bullrich capaz de ganar “en primera vuelta”. Según Ámbito, en el Gobierno conviven quienes creen que se ha llegado al límite con Bullrich y quienes defienden ofrecerle cuanto antes la candidatura a la vicepresidencia. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para el martes la mesa política del Gobierno.

La disputa coincide con la ofensiva legislativa del oficialismo, que comenzará el martes a debatir en comisiones una reforma política para suspender las elecciones primarias abiertas, las PASO. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asegura que “los votos ya están”, aunque en el Senado persisten las dudas, según Ámbito.

La reforma encontró además un obstáculo inesperado en la provincia de Neuquén, cuyo gobernador, Rolando Figueroa, convocó las elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027, con cierre de alianzas el 4 de diciembre. Algunos legisladores aliados usan el adelanto como argumento contra la reforma. “Quieren cambiar las reglas en el medio del partido. Si Neuquén vota el 14 de febrero, ya está. Yo no voy a acompañar”, dijo a Ámbito el diputado Oscar Zago, exjefe del bloque libertario.

El Gobierno afronta además un entorno económico difícil: el riesgo país alcanzó a comienzos de noviembre su nivel más alto en un año, y el papa León XIV criticó durante su reciente visita que la economía no esté “al servicio de la persona”.