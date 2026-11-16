León XIV viaja en la cabina de un helicóptero militar peruano y llega a Cusco

La Fuerza Aérea difundió en las redes sociales un vídeo del pontífice junto a los pilotos

El papa León XIV compartió la cabina con pilotos de la Fuerza Aérea del Perú durante uno de sus traslados en helicóptero el sábado, en la recta final de su gira por América del Sur, y llegó el domingo a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, según informó la BBC.

La Fuerza Aérea difundió en las redes sociales un vídeo del pontífice junto a los pilotos y calificó su presencia de “un honor y un recuerdo inolvidable”.

Así ha entrado el papa León XIV en la cabina del helicóptero @fapperu https://t.co/wdQrIKm7Jd — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 15, 2026

En Cusco, el papa visitó una antigua fortaleza inca, donde afirmó que las tradiciones religiosas pueden ayudar a contrarrestar una época marcada por “divisiones, heridas, desconfianza”, y subrayó que la fe debe unir a las personas “a la luz de la fe y del amor”.

El tramo peruano de la gira tiene un significado especial para León XIV, que vivió en Perú durante largos periodos entre 1985 y 2023, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Tras su paso por Cusco y Pucallpa, en la Amazonía, el papa regresará a Roma el lunes 16 de noviembre, después de una gira que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina.