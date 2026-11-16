León XIV denuncia en la Amazonia las “lógicas de mercado y de explotación” que amenazan la selva

“En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia”, dijo el pontífice

El papa León XIV denunció el domingo en Pucallpa, en la Amazonia peruana, las “lógicas de mercado y de explotación” que amenazan la selva y a sus pueblos, y reclamó justicia por los líderes indígenas asesinados por defender sus territorios, en el discurso más combativo de su visita a Perú, que concluye este lunes.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, dijo ante representantes de pueblos amazónicos y misioneros, en una región donde viven también comunidades en aislamiento voluntario. “No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan”, afirmó tras escuchar los testimonios de la abogada Susy Díaz y del dirigente ambiental Cecilio Soria, del pueblo shipibo-konibo.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo el pontífice. Criticó también el abandono de las comunidades por parte de las instituciones: “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado”. Y, tras la denuncia de Díaz sobre los abusos que sufren niñas y adolescentes, se refirió al “lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”.

Julio Cusurichi, que acudió en representación de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, entregó al papa una carta en la que le piden que interceda ante el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. “No podemos permitir que los intereses económicos estén por encima de la vida y los derechos de estos pueblos vulnerables”, dice el texto, según el diario El País. Cusurichi cifró en 37 los defensores ambientales asesinados en Perú en la última década. Según El País, el Gobierno bloqueó la semana pasada el reconocimiento de una reserva protegida en Madre de Dios para el pueblo mashco piro, una de las mayores comunidades en aislamiento voluntario del mundo.

Con su visita, León XIV retoma la defensa de la Amazonia y de la “ecología integral” impulsada por el papa Francisco. Tras el encuentro, celebró una misa ante unas 70.000 personas, según El País. Por la mañana había visitado Cusco.

El papa regresa este lunes a Roma, al término de una gira de once días que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina y Perú, el país en el que vivió unos veinte años y cuya nacionalidad tiene.