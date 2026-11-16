Falklands: la Princesa Ana y la comunidad celebran la inauguración del nuevo Complejo de Deportes

Foto: FITV

La Princesa Ana, hermana del Rey Carlos III, inauguró oficialmente el nuevo complejo de deportes de las Islas Falkland, como parte de la agenda de su visita a las islas del Atlántico Sur, que incluirá también el viaje por mar a las Georgias del Sur.

Ana, destacada deportista en sus años jóvenes, quedó impresionada por el complejo, por las muchas disciplinas que allí se pueden practicar y por el significado de una obra tan emblemática para la comunidad de las Falklands.

Junto con su marido, el vicealmirante Sir Tim Laurence, la Princesa inició la agenda con la visita al Cabo Pembroke y a los trabajos de restauración del faro, que durante tantas décadas guió a los navegantes que se acercaban a la rada de la capital, Stanley.

La legisladora MLA Cheryl Roberts, quien impulsó el proyecto de restauración —iniciativa que puso en marcha como directora gerente de la pesquera Beauchene Fishing, antes de asumir su banca, y que la involucra también por razones familiares—, brindó una breve reseña del emprendimiento antes de que la visitante descubriera una placa conmemorativa de su recorrida por el faro.

La agenda real también incluyó una visita a Tussac House, donde la Princesa saludó al personal formado fuera de la edificación, antes de recorrer las instalaciones y encontrarse con algunos de sus residentes. Tussac House es un residencial para personas vulnerables construido y mantenido por el gobierno de las Islas.

Ya en el complejo, Ana se reunió con los equipos de bolos sobre césped, de tiro con arco y de cricket en el denominado Gold Centre, instalación específica para esas disciplinas, en las que las Falklands se han destacado en competencias internacionales pese a lo reducido de su población.

Tras probar suerte con los bolos sobre césped, Ana se trasladó a las instalaciones externas para plantar un árbol conmemorativo de la inauguración. En la cancha de fútbol, de medidas reglamentarias, la pareja real pudo apreciar prácticas de fútbol y de touch rugby. Una vez dentro del edificio principal, la Princesa se encontró con deportistas, tanto mujeres como hombres, en pleno ejercicio sobre una gran pared de escalada deportiva, que le despertó un interés especial. También estuvo con competidores de los equipos de netball y de hockey, que entrenaban en una flamante pista de hielo sintético.

A continuación, la Princesa mantuvo un breve intercambio con el personal que participó en la construcción del complejo, seguido por el encuentro con Mike Summers, del Consejo Nacional de Deportes de las Falklands, quien pronunció un breve discurso alusivo a la inauguración.

“Nuestra mayor esperanza con la construcción de estas comodidades es poder ver a gente de todas las edades, y de todos los sectores de la comunidad, entusiasmada por la oportunidad de practicar deportes; para todos los sectores de la comunidad, en instalaciones de calidad internacional, para que puedan desarrollar sus talentos, habilidades y mentalidad de equipo, a la vez que ayudar a crear un desarrollo positivo de la comunidad.”

Agregó: “El papel de los deportes en una comunidad es de inmenso valor para la promoción de los ideales de la Mancomunidad Británica: humanidad, igualdad y destino.”

Summers aprovechó para agradecer a todos los involucrados en la creación del Complejo de Deportes, y puntualizó “que solo se apeló a contratistas locales, de lo cual me siento inmensamente orgulloso”.

Antes del descubrimiento de la placa conmemorativa de la apertura oficial, la Princesa Ana destacó cuán encantada se sentía de participar en los honores de la ocasión: “mis felicitaciones a todos quienes han estado involucrados. A veces estas cosas parecen ser algo simple de realizar, pero muchas veces se convierten en algo bastante más complicado. Pero repito, el Complejo de Deportes con que cuentan es extraordinario, y a todos mis felicitaciones por tomarse el tiempo de aprovecharlo y disfrutarlo. Muchas gracias por sus esfuerzos.”

En diálogo con el semanario Penguin News tras la visita, Summers comentó que “la Princesa se mostró inmensamente interesada en las Islas Falkland y en el deporte en general”.

“Fue una apertura por demás exitosa. Les estoy muy agradecido a todos quienes vinieron a apoyarnos y estar junto a nosotros; nuevamente, muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible que esto suceda.”

La ocasión no contó solo con la pareja real: el Consejo Nacional de Deportes de las Falklands también recibió a visitantes de honor como Katie Sadleir, directora ejecutiva de Commonwealth Sport, y Andrew Inkster, de la Asociación de los Juegos de las Islas, dos organizaciones de alcance internacional en cuyas competencias participan regularmente equipos de las Falklands, con éxito significativo si se considera la escasa población del archipiélago.

Sadleir describió el complejo y sus instalaciones como “fantásticas… se trata de algo que claramente será crítico para el desarrollo de la comunidad y para avanzar en el desempeño en los distintos deportes”.

Inkster, por su parte, sostuvo que “son instalaciones realmente fantásticas para una comunidad como esta en las Falklands. Contamos con 24 islas miembro en nuestra asociación y esta sería, sin lugar a dudas, la envidia de todas ellas”.

En los Juegos de la Mancomunidad Británica participan más de sesenta países. La Asociación Internacional de Juegos de las Islas (IIGA), por su parte, fija un tope de población de 125.000 habitantes para sus participantes.