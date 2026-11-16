El Gobierno de Milei acelera para suspender las primarias y aprobar el Presupuesto antes de fin de año

El objetivo declarado de suspender las PASO es reducir el gasto público

El Gobierno argentino de Javier Milei acelera en las últimas semanas del año una agenda legislativa cuya prioridad es la suspensión de las elecciones primarias abiertas, las PASO, junto con la aprobación del Presupuesto de 2027, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la ley de defensa de la soberanía, que endurece las sanciones a las empresas que operan en las Falklands/Malvinas sin autorización argentina y tiene dictamen en Diputados desde finales de octubre.

El objetivo declarado de suspender las PASO es reducir el gasto público. Según el diario El País, la medida también podría dar ventaja a Milei en las presidenciales de octubre de 2027: el peronismo carece de un candidato común y, sin primarias, aumentan las posibilidades de que se presente dividido en varias listas. La supresión complicaría además una eventual candidatura de la senadora Patricia Bullrich, si decidiera competir por fuera de La Libertad Avanza, en plena tensión con Milei y con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, tiene el encargo de reunir los votos. Según medios locales, el oficialismo cuenta con 33 senadores dispuestos a suspender las PASO y necesita al menos cuatro más. El debate en comisiones comenzará esta semana.

El Presupuesto de 2027 también se debatirá en comisiones el martes, y la Cámara de Diputados prevé votarlo el miércoles 25. Los gobernadores aliados reclaman más fondos para obras de infraestructura en las provincias y el pago de deudas pendientes, mientras que el aumento de las partidas para universidades, discapacidad y ciencia, tres áreas afectadas por los recortes del Gobierno, sigue sin acuerdo. Si obtiene la media sanción, el proyecto pasará al Senado.

Quedan dos semanas de sesiones ordinarias, un plazo insuficiente para toda la agenda, por lo que el Gobierno ya anticipó que convocará sesiones extraordinarias en diciembre.

Las tensiones políticas resurgieron tras la visita del papa León XIV, que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, describió como “un oasis en el desierto”. La economía, con una inflación mensual en torno al 2% según El País y el riesgo país en su nivel más alto en un año, pesa sobre las perspectivas del Gobierno.