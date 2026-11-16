El buque polar británico Sir David Attenborough zarpa de Montevideo hacia la Antártida

Entre el 8 y el 13 de diciembre tiene prevista una escala en las Falklands, antes de regresar a Rothera

El buque polar británico RRS Sir David Attenborough zarpó el sábado del puerto de Montevideo rumbo a la isla Signy, en las Orcadas del Sur, para continuar la campaña antártica 2026/27 del British Antarctic Survey (BAS), en una temporada en la que el Reino Unido no cuenta con su patrullero polar militar, el HMS Protector.

El buque salió de la capital uruguaya hacia las 9.20 del 14 de noviembre, según los registros de seguimiento marítimo. De acuerdo con el calendario oficial del BAS, permanecerá en la estación de Signy entre el 20 y el 24 de noviembre y operará después en la estación Rothera, en la isla Adelaida, del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Entre el 8 y el 13 de diciembre tiene prevista una escala en las Falklands, antes de regresar a Rothera. El organismo no ha detallado qué tareas realizará durante su paso por las islas.

Con unos 129 metros de eslora y capacidad para romper hielo de un metro de espesor, el Sir David Attenborough transporta personal, equipos científicos y suministros a las estaciones británicas de investigación y realiza estudios oceanográficos en aguas polares. Es el principal buque de la campaña que el BAS inició a fines de octubre, que incluye el mayor censo de pingüinos realizado en la Antártida. El barco está inscrito en el registro marítimo de las islas, algo que Argentina no reconoce y por lo que ha presentado protestas en el pasado, según Escenario Mundial.

La campaña se desarrolla sin el HMS Protector, el patrullero polar de la Marina Real. El Ministerio de Defensa británico confirmó el 26 de octubre que el buque no participará en la temporada 2026/27 por “circunstancias imprevistas” y que trabaja con otros organismos para encontrar alternativas. Según el portal, el patrullero fue remolcado a la base de Devonport tras una avería, y Londres evalúa si le conviene seguir reparándolo. El Sir David Attenborough, un buque científico y logístico, no es un sustituto directo del Protector, que cumplía también funciones de patrulla y de relevamiento hidrográfico.