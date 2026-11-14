Un exbrigadista de 74 años se descuelga de un quinto piso en Buenos Aires para evitar su extradición

“Mi padre se ha escapado porque no tenía elección. Temíamos que una vez extraditado habría pasado el resto de su vida en la cárcel, sin derecho a un nuevo proceso”, dijo su hija

Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas de 74 años, escapó el martes de su arresto domiciliario en Buenos Aires descolgándose con una cuerda y un arnés desde un quinto piso, tras dejar su tobillera electrónica en un aparato casero que simulaba una pierna humana, para evitar su inminente extradición a Italia. La policía argentina detuvo el viernes a un hombre uruguayo y a una mujer salvadoreña, señalados como presuntos colaboradores, cuando se disponían a cruzar a Uruguay.

Según la prensa argentina y el diario El País, Bertulazzi colocó la tobillera de vigilancia en un dispositivo que imitaba la temperatura, la presión y la humedad de una pierna, fabricado con un tubo de plástico, un trozo de carne de cerdo y varios aparatos eléctricos, para que no saltaran las alertas del Ministerio de Seguridad. Después bajó por la fachada trasera del edificio del barrio de San Telmo donde vivía, eludiendo a los policías apostados en la puerta. Un vídeo muestra el momento en que llega a la calle, salta un portón y se deja caer al suelo antes de seguir a pie. El Gobierno ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por su captura. Su esposa, una médica alemana, también está desaparecida, según El País.

Los dos detenidos fueron interceptados por la Policía Federal en la provincia de Entre Ríos. Según medios locales, ambos participaban con Bertulazzi en un grupo de mensajería en el que se había hablado en los días previos de su extradición, y el hombre uruguayo mantenía contacto frecuente con él desde hacía años.

“Mi padre se ha escapado porque no tenía elección. Temíamos que una vez extraditado habría pasado el resto de su vida en la cárcel, sin derecho a un nuevo proceso”, dijo su hija, Claudia Bertulazzi, al diario italiano La Repubblica, donde explicó que su padre practica alpinismo. Su abogado, Rodolfo Yanzón, calificó la fuga de “decisión desesperada” y aseguró al diario Página/12 que había sufrido tres accidentes cerebrovasculares.

Bertulazzi fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por pertenencia a banda armada y por su participación en el secuestro del armador Pietro Costa en 1977. Según la justicia italiana, parte del rescate sirvió para comprar el piso de Roma donde las Brigadas Rojas retuvieron en 1978 al ex primer ministro Aldo Moro, después asesinado. Huyó de Italia en 1980 y llegó a Argentina a comienzos de la década de 2000. Detenido en 2002, obtuvo la condición de refugiado y vivió dos décadas en San Telmo, hasta que el Gobierno de Javier Milei le retiró la protección y fue arrestado en agosto de 2024. La Corte Suprema aprobó su extradición en julio de 2025, después de que Italia ofreciera garantías de un nuevo juicio, y su último recurso fue rechazado el 3 de noviembre, según su hija.