Estados Unidos suspende todos los vuelos nacionales por un fallo en las comunicaciones del control aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el viernes la suspensión de todos los vuelos que salen de los aeropuertos del país “por circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”, tras un fallo en las comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo. Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados y cientos de miles de pasajeros quedaron varados. El Gobierno descartó por ahora un ataque.

La orden entró en vigor hacia las 16.00, hora del Este de Estados Unidos (las 18.00 en Montevideo), y fue prorrogada al menos hasta las 23.30, hora del Este, según el portal TheStreet. “Todos los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Los vuelos internacionales de llegada se gestionarán caso por caso”, indicó la FAA, que atribuyó el problema a un “corte temporal de telecomunicaciones” y explicó que paralizó los vuelos por precaución. Los aviones que ya estaban en el aire continuaron su trayecto.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el fallo afecta a los 22 centros regionales que guían a los aviones en ruta entre aeropuertos y que los técnicos de la FAA lo están investigando. Según un mensaje interno de la aerolínea Alaska Airlines citado por la cadena CNBC, los problemas afectan a las comunicaciones y al radar.

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la Casa Blanca, aunque dijo que se investigan todas las posibilidades. Mullin rechazó compararlo con los atentados de 2001 —“Esto no es lo mismo que el 11-S”— y advirtió de que el problema “no se va a resolver en una hora”.

Los aeropuertos más afectados eran el de Atlanta, el O’Hare de Chicago y los de Nueva York, según la plataforma FlightAware. Cada día viajan en vuelos nacionales en Estados Unidos algo más de dos millones de pasajeros, y la interrupción se produce a menos de dos semanas del Día de Acción de Gracias, el periodo de mayor tráfico del año. Las aerolíneas United y American informaron de que los vuelos internacionales de salida también se gestionan caso por caso.

Es la primera suspensión nacional de vuelos desde enero de 2023, cuando un fallo del sistema de avisos a los pilotos paralizó los despegues durante horas, y antes de eso, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.