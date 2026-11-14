Estados Unidos reanuda los vuelos tras cuatro horas y media de cierre por un fallo de equipos obsoletos

Foto: AP / Ross Franklin

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó el viernes por la noche la suspensión de todos los vuelos que había ordenado por la tarde, tras unas cuatro horas y media de cierre del espacio aéreo que dejaron miles de vuelos cancelados. El Gobierno de Donald Trump atribuyó el fallo a la saturación de equipos de telecomunicaciones analógicos y antiguos en los centros de control aéreo, descartó por ahora un ciberataque y advirtió de que la vuelta a la normalidad será lenta.

El espacio aéreo se reabrió a las 20.15, hora del Este (las 22.15 en Montevideo), según el secretario de Transporte, Sean Duffy. Según su relato en una rueda de prensa en la Casa Blanca, a las 15.36 los radares y las comunicaciones de los centros de control empezaron a dar datos inconsistentes, y poco antes de las 16.00 la FAA ordenó que ningún avión despegara. Duffy explicó que los conmutadores y enrutadores del antiguo sistema analógico de telecomunicaciones se sobrecargaron de datos y empezaron a dar información errónea. En ese momento había más de 3.500 aviones en el aire, que aterrizaron con normalidad.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el fallo no tiene relación con la caída global de los servicios de Microsoft del jueves y que, “hasta donde hemos visto”, no hubo un ciberataque, aunque la investigación sigue abierta.

Más de 6.000 vuelos fueron suspendidos y más de 25.000 sufrieron retrasos, según la plataforma FlightAware. Duffy habló de “decenas de miles” de personas atrapadas en los aeropuertos, y la agencia federal de emergencias, FEMA, activó sus centros para que ningún pasajero se quedara sin su medicación. La recuperación dependerá de la disponibilidad de pilotos y tripulaciones, y los vuelos que no salieron el viernes se reprogramarán a partir del sábado, a menos de dos semanas del Día de Acción de Gracias.

Duffy aprovechó la comparecencia para pedir al Congreso, que a partir de enero controlarán los demócratas, 50.000 millones de dólares de emergencia para construir un nuevo sistema de control aéreo, además de los 12.500 millones ya aprobados. Según el secretario, las administraciones anteriores recibieron 15.000 millones en 25 años y “apenas se hizo nada”.

Fue la tercera suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos, tras la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la de enero de 2023, cuando falló el sistema de avisos a los pilotos.