Microsoft recupera sus servicios tras una caída global que afectó a Outlook y Teams en más de 70 países

En Australia, la caída afectó a la agencia tributaria, a algunos tribunales, a la Policía Federal, a la agencia de inteligencia ASIO y a la plataforma de trámites del estado de Nueva Gales del Sur

Microsoft informó el viernes de que sus servicios se estaban recuperando tras una caída global que comenzó el jueves por la tarde, hora europea, y que durante horas afectó a millones de usuarios en más de 70 países, entre ellos organismos públicos de Australia y Japón. La compañía descartó que se tratara de un ciberataque.

La interrupción afectó al correo electrónico Outlook, la plataforma de trabajo Teams, SharePoint Online, el asistente de inteligencia artificial Copilot, los servicios en la nube OneDrive y OneNote y el paquete Microsoft 365, muy presentes en empresas y administraciones. “Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas”, indicó la empresa, que advirtió de que algunos usuarios aún podían sufrir problemas intermitentes. “Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar trabajos importantes todos los días, y lamentamos el impacto que estos cortes tuvieron”, añadió.

“Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética”, escribió en la red social X Charles Lamanna, vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft. Según la compañía, varios servidores dejaron de estar disponibles de forma inesperada y su carga recayó sobre los demás, en un efecto dominó que saturó los sistemas vinculados a Exchange Online, su servicio de correo. Aún no hay un análisis definitivo de lo ocurrido.

En Australia, la caída afectó a la agencia tributaria, a algunos tribunales, a la Policía Federal, a la agencia de inteligencia ASIO y a la plataforma de trámites del estado de Nueva Gales del Sur. El ministro del Interior, Tony Burke, activó una cláusula del acuerdo de resiliencia digital firmado en junio con Microsoft para que el país tuviera prioridad en la recuperación de los servicios. En Japón, el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, confirmó que la infraestructura informática gubernamental también sufrió interrupciones, sin incidentes en centros sanitarios. Se registraron problemas en servicios públicos de Singapur y Filipinas, y en Tailandia cuatro grandes bancos suspendieron temporalmente los servicios que dependen del correo electrónico.

Las quejas en la plataforma Downdetector alcanzaron un primer pico el jueves por la tarde, hora europea, y una segunda oleada el viernes por la mañana, antes de volver a niveles normales por la tarde. Según la compañía, Microsoft 365 tiene más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de particulares, y Teams, más de 320 millones.