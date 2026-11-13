León XIV, ante 52.000 jóvenes en Lima: “Apasiónense por todo lo que merece la pena”

Hacia las siete y media, León XIV tomó la palabra con un mensaje de consuelo y exhortación

El papa León XIV se reunió el jueves con unos 52.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, según el diario El País, en el último acto de su paso por la capital peruana antes de viajar a Chiclayo, la diócesis que dirigió como obispo. “Alguien me dijo que el Perú necesita esperanza. Son ustedes el signo de esperanza”, les dijo, entre ovaciones.

Los jóvenes llegaron de la costa, la sierra y la selva, muchos con grupos parroquiales y otros por su cuenta, y entre las banderas peruanas se vieron también de Venezuela y Chile. El papa entró en papamóvil hacia las seis de la tarde a la pista del estadio, donde las tribunas lucían carteles con peticiones de bendición. La vigilia incluyó testimonios, una representación teatral en la que santos peruanos acudían a rescatar a jóvenes en crisis, música y danzantes de tijeras, un ritual de los Andes.

Hacia las siete y media, León XIV tomó la palabra con un mensaje de consuelo y exhortación. “Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad. Él conoce nuestras lágrimas”, dijo. “Apasiónense por todo lo que merece la pena. Cultiven talentos. Descubran la riqueza de su cultura. No se conformen con vivir a partir de lo que otros esperan de ustedes.” Y concluyó con una invitación a quienes creen que no tienen salvación: “No es tarde para comenzar de nuevo”.

El arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, recordó durante el acto a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes de unos veinte años que murieron por disparos durante las protestas de noviembre de 2020. “En la historia última que hemos vivido en nuestro país, los jóvenes muchas veces salieron a las calles para protestar y en algún caso dispararon a varios. Hay dos mártires: Inti y Bryan”, dijo. Castillo contó que, tras la represión, muchos jóvenes encontraron en el baile una forma de expresión, que acabó llegando a las parroquias. Entre los testimonios hubo el de una joven que perdió a una decena de familiares y el de una religiosa que sufrió abusos por parte de un miembro de la Iglesia.

León XIV, de 71 años, que se recupera de una operación de cáncer de pulmón, celebra este viernes una misa en las Pampas de Pimentel, junto a Chiclayo, donde se esperan cerca de un millón de fieles. El sábado visitará Cajamarca y Zaña, y el domingo, Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Roma el lunes 16.