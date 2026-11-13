Falklands, pesquera celebra sus 40 años e invita a la comunidad a festejar

La empresa pesquera SEAFISH, de las Islas Falkland, celebrará este sábado 14 de noviembre su 40 aniversario. La empresa fue establecida el 21 de noviembre de 1986 por Thomas Boyd y Alan Johnson de Witte Boyd Holdings Ltd., una empresa pesquera madre del Reino Unido.

En 1988 la empresa Salió a la bolsa hizo y los residentes de las Islas Falkland fueron invitados a adquirir acciones.

Con este motivo Seafish ha invitado a la comunidad a celebrar dicha fecha aniversario junto a la organización, ONG, Falklands Multicultural, en el salón principal de FIDF, Fuerza de Defensa de las Islas Falkland este sábado.

Habrá un despliegue de platos internacionales, baile, música, juegos para niños y familias, al igual que una banda de música, un DJ, y hacia la noche un bar donde se despacharán bebidas con alcohol.

La fecha de la empresa surgió a partir del establecimiento por las autoridades de las Falklands de la Zona Económica Exclusiva en febrero de 1987, luego del anuncio de lo que se denominó primeramente, Zona Interina de Conservación y Administración de las Falklands en octubre de 1986.