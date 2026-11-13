Falklands e hidrocarburos: Reino Unido y Argentina con presentaciones ante Tribunal del Derecho del Mar

La delegación en representación de los intereses del Reino Unido y Falklands

El semanario de las Islas Falkland, Penguin News en su última edición de este viernes 13 informa que se espera que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar anuncie su fallo sobre el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en aguas de las Islas Falkland, denunciado por Argentina, hacia fines de noviembre, con fecha tentativa el 28.

El ITLOS (sigla en inglés), sito en Hamburgo, durante dos días escuchó las presentaciones realizadas por el Reino Unido y Argentina respecto al tema de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Argentina pretende medidas provisionales para detener la extracción de petróleo hasta que un panel de arbitraje pueda alcanzar un fallo en la materia, argumentando que los derechos de Argentina como estado costero han sido vulnerados.

A su vez la Procuradora General de Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, informó al tribunal que suspender el proyecto tendría “consecuencias devastadoras” para los Isleños de Falklands, y pondría en riesgo “la pérdida de miles de millones de libras de ingresos,” los cuales son necesarios para el desarrollo de las Islas. Agregó que también significaría “consecuencias catastróficas” para las empresas involucradas y las medidas provisionales significarían simplemente que “el proyecto no sobreviviría”

Más adelante agregó que un tribunal podría fallar en la materia “bastante antes” que comenzaran las perforaciones.

Ms Reeves argumentó que el pretexto del reclamo argentino era el de “interrumpir” la actividad hidrocarburífera en las áreas marítimas circundantes de Islas Falkland y concluyó que la disputa de soberanía, la cual era la base del reclamo argentino, “cae fuera de la jurisdicción de este tribunal”

Al hacer la presentación de Argentina en la mañana del 10 de noviembre, el embajador Mario Oyarzabal afirmó que, “este caso surge sobre el trasfondo de la disputa de soberanía de las Islas, pero no requiere de su resolución”.

En efecto, la posición del caso argentino descansa sobre cuatro derechos incluyendo que “ninguna acción unilateral debe tomarse que altere irreversiblemente la disputa a propósito de la plataforma continental o que conduzca a la explotación de recursos no renovables,” y que Argentina no sea impedida por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones de “proteger y preservar el medio ambiente marino del área en disputa”

También detalló riesgos de salud y seguridad, argumentando que era esperable que sucedan accidentes, como asimismo esfuerzos necesarios de búsqueda y rescate, que corresponden a Argentina a responder.

El embajador Oyarzabal continúo diciendo que las empresas involucradas en el proyecto habían invertido, “sabiendo de lleno la existencia de la disputa” y estaban aseguradas contra riesgos políticos. Agregó que “de comenzar las perforaciones se habrá traspasado un límite”

El Reino Unido respondió a los temores por los riesgos medioambientales recordando que Argentina apenas había “sobrevolado” sobre su propia actividad hidrocarburífera offshore y lo que realmente le interesaba era hacerse del control de los recursos petrolíferos de las Islas Falkland para “provecho propio”.

Al respecto la Procuradora Reeves agregó que si las preocupaciones medioambientales eran “realmente genuinas,” el gobierno argentino podría muy bien haber participado en las consultas sobre impactos medioambientales realizados durante 2024.

Argumentos legales fueron expuestos por ambas partes del litigio durante las discusiones en Hamburgo, con dos rondas de presentaciones cada una. Representantes de Argentina y del Reino Unido discutieron el trasfondo histórico de la explotación petrolífera en la región al igual que asuntos relativos a la disputa de soberanía sobre las Falklands.

Durante su presentación el Reino Unido hizo referencia a afirmaciones de testigos, como del legislador electo y vocero del Legislativo de las Islas, MLA Jack Ford y de los CEOs de Navitas Petroleum y de Rockhopper Ltd., socios en el emprendimiento del proyecto de Sea Lion.

Sir Michael Wood, dirigiéndose al Tribunal por el Reino Unido dijo en su presentación del 10 de noviembre que “iba a demostrar que los argumentos de Argentina carecían de mérito”.

Por su parte el 11 de noviembre, Marcelo Kohen en nombre de Argentina argumentó que el Reino Unido no terminaba de ver el “elefante en la habitación”, o “la ballena en la bañera,” al no mencionar que las Islas Falklands estaban incluidas en la lista de territorios no autónomos, y que la Asamblea General de Naciones Unidas había convocado a las partes de “abstenerse de adoptar medidas unilaterales”, en tanto persistiera la disputa.

Más tarde en la misma jornada el consejero legal Sam Wordsworth KC dijo que la resolución de ONU descripta por el Sr, Kohen como un “elefante en una habitación” no era legalmente vinculante. Más adelante al encarar diferentes aspectos del reclamo argentino, Wordsworth expuso varias razones contrarias al mismo: que Argentina estaba solicitando al tribunal arbitral que determine soberanía territorial, y dijo que con ese planteo “este tribunal está siendo incorporado en ese proceso”

La solicitud final de la presentación del Reino Unido fue la de rechazar la solicitud argentina para la aplicación de medidas provisionales”

Las presentaciones orales han concluido después de dos días y los jueces de ITLOS ahora deliberarán sobre el caso. Una fecha “tentativa” para la lectura del fallo ha sido establecida para el 28 de noviembre a las 12:00 horas.