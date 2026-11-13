Chile responde a Argentina que “los países no piden permiso” para el buque que viajará a las Falklands/Malvinas

El Danstar, de bandera chilena, busca reabrir una ruta suspendida hace unos 15 años con alimentos, maquinaria y materiales de construcción, como alternativa al abastecimiento desde Montevideo

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó pedir autorización a Argentina para el viaje del buque chileno Danstar, que prevé reabrir en diciembre la ruta comercial entre Punta Arenas y las Falklands/Malvinas, e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Los países no piden permiso”, afirmó, según el diario argentino La Nación.

“Chile cree en el derecho para la libre navegación, esa está garantizada, el derecho al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar. Y confiamos que ese derecho se respetará”, dijo Pérez Mackenna. Respondía así a su homólogo argentino, Pablo Quirno, que el lunes había sostenido en el canal A24 que la embarcación debe pedir permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas. “Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, afirmó Quirno. Argentina exige desde 2010, por decreto, una autorización previa a los buques que naveguen entre el continente y las islas o atraviesen aguas argentinas hacia ellas.

El Danstar, un carguero de bandera chilena y 72 metros de eslora operado por la naviera Easter Island, busca restablecer una ruta suspendida desde hace unos 15 años con un cargamento de alimentos, maquinaria y materiales de construcción, como alternativa al abastecimiento que llega regularmente desde Montevideo. La iniciativa, entre empresas privadas, la impulsa la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland y cuenta con el respaldo de Punta Arenas. “Queremos ser el gran supermercado de las islas”, dijo su alcalde, Claudio Radonich.

El Gobierno argentino teme que la ruta preste apoyo logístico al proyecto petrolero Sea Lion. Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en las islas. Según La Nación, diplomáticos chilenos expresaron en privado su “indignación” porque Argentina tolera desde hace años el comercio regular entre las islas y Uruguay, pero concentra su presión sobre las embarcaciones chilenas. La Cancillería argentina niega que busque provocar un incidente.

El cruce se produce en una semana clave en la disputa por las islas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino para frenar Sea Lion, tras las audiencias celebradas en Hamburgo, y la Cámara de Diputados argentina debate la ley de defensa de la soberanía, que endurece las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago. En octubre, el primer ministro británico, Andy Burnham, trasladó al presidente chileno, José Antonio Kast, el interés de Londres en el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.