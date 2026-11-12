Un veterano británico devuelve a un excombatiente argentino el casco que le tomó en 1982

Con 18 años, Gatrick halló en Monte Harriet, en junio de 1982, a dos soldados argentinos heridos que fueron capturados, y se quedó con el casco de uno, con un nombre escrito. Foto: Mick Dawson

Un exmarine británico viajó a Argentina para devolver a un excombatiente argentino el casco que le tomó durante la batalla de Monte Harriet, en la guerra de las Falklands/Malvinas de 1982, en un reencuentro que fue filmado para un documental, según informó la BBC Sussex.

Andy Gatrick, que tenía 18 años durante la guerra, encontró a dos soldados argentinos heridos en el combate de Monte Harriet, librado el 11 y 12 de junio de 1982. Ambos fueron capturados por los marines. Gatrick se quedó con el casco de uno de ellos, en el que estaba escrito un nombre: Hector. Ahora, con 63 años, logró localizarlo y el 23 de octubre viajó a Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, para devolvérselo en persona a Héctor Pereyra.

“Dejé el arma en el suelo y, al agacharme para colgarme la correa al hombro, vi movimiento y un trapo que parecía un pañuelo blanco. Se me acostumbró la vista y había dos argentinos; no sabía que estaban gravemente heridos. Me tiré al suelo con el arma en alto. Hubo muchos gritos e insultos, un caos”, relató Gatrick, de Bolton, en el norte de Inglaterra, en imágenes enviadas a la BBC.

Lo acompañó otro exmarine, Mick Dawson, de 62 años, que filmó el encuentro para un documental titulado Hector’s Helmet (“El casco de Héctor”). Según Dawson, el equipo británico era deficiente y los marines combatían con boinas, mientras que los argentinos tenían cascos estadounidenses, por lo que Gatrick “tomó prestado” el de Pereyra. “En un día muy emotivo, le devolvió el casco en persona al hombre al que podría haber matado aquella noche”, contó Dawson a la BBC Radio Sussex. Los dos veteranos se abrazaron “como hermanos perdidos hace mucho tiempo”, dijo.

Dawson entrevistó a Pereyra sobre el momento en que, herido, vio aparecer a Gatrick en la oscuridad. “Me dijo: ‘Sabía que ese hombre tenía el poder de vida o muerte sobre mí, y eligió la vida’”, relató. “Después me mostró una foto de sus cuatro hijos y sus nueve nietos, que no habrían existido si Andy hubiera tomado otra decisión aquella noche. Fue lo más increíble que he presenciado.”

Dawson espera estrenar el documental el año próximo. La guerra de 1982, que duró 74 días, causó 907 muertos: 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles de las islas.