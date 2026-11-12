Lula visitará Madrid el lunes para reunirse con Sánchez, a dos semanas de las elecciones en España

La visita incluirá además un acto político de apoyo expreso de Lula al candidato socialista, y el equipo de Sánchez llevaba dos semanas intentando organizarla

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Madrid el lunes 16 de noviembre para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a menos de dos semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca la reelección. Será la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones brasileñas el 25 de octubre.

Según el comunicado oficial del Gobierno español, ambos mantendrán una reunión bilateral en el palacio de la Moncloa, en la que abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas como Democracia Siempre y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Lula hará escala en Madrid de regreso de la cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP31, en Antalya, Turquía, y de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, donde realizará también una visita de Estado a Filipinas.

Según la prensa española, la visita incluirá además un acto político de apoyo expreso de Lula al candidato socialista, y el equipo de Sánchez llevaba dos semanas intentando organizarla. Sánchez ha presentado la reelección de Lula y la victoria demócrata en las legislativas estadounidenses como pruebas de que el avance de la derecha radical puede frenarse.

La cadena CNN Brasil informó de que acompañará a Lula el diputado André Janones, responsable de la estrategia digital que contribuyó a su remontada electoral. El Gobierno español y el Partido Socialista insisten en que Janones no asesora la campaña de Sánchez ni está previsto que lo haga.

Las encuestas muestran una leve recuperación de los socialistas, insuficiente por ahora para gobernar. Un sondeo de la firma 40dB para El País y la Cadena SER indica que el Partido Socialista sube casi dos puntos, pero que el Partido Popular y Vox sumarían una mayoría absoluta holgada, de más de 190 escaños; para gobernar se necesitan 176. El Centro de Investigaciones Sociológicas, de titularidad pública, refleja una recuperación más marcada de los socialistas.

Ni Lula ni Sánchez asistieron a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid la semana pasada. Según El País, Lula necesitaba descansar y recuperar la voz tras la campaña. Sánchez habló el jueves por teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la relación bilateral y los resultados de la cumbre.