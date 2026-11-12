León XIV llega a Perú, su “patria”, con una defensa del derecho internacional y de la reconciliación

La presidenta Keiko Fujimori lo recibió al pie del avión, y miles de personas lo saludaron en el trayecto desde el aeropuerto

El papa León XIV llegó el miércoles a Lima, última etapa de su gira por América del Sur, y en su primer discurso en Perú, el país donde vivió unos veinte años y cuya nacionalidad tiene, pidió una diplomacia que “respete el derecho internacional” ante las guerras y que los sucesos del pasado del país “sean tratados con justicia y sensibilidad”.

La presidenta Keiko Fujimori lo recibió al pie del avión, y miles de personas lo saludaron en el trayecto desde el aeropuerto. Tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno, el papa se dirigió a las autoridades. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, dijo, en referencia a un país que considera su patria.

En la primera referencia internacional de su gira, León XIV afirmó, sin mencionar a ningún país, que “las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”. “Cada nación posee aspiraciones legítimas, pero ninguna puede considerar ajena la suerte de las demás”, añadió, y animó a Perú a seguir contribuyendo a la cooperación regional e internacional.

El papa se refirió también al pasado reciente del país. “También Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia”, dijo, y afirmó que “la vida democrática implica reconocer que nadie puede ser tratado como un problema, sino como una persona con dignidad”. Fujimori, que habló antes, sostuvo que “Perú necesita reconciliarse” y que “ningún país puede vivir preso de sus heridas”.

Las palabras del papa se pronunciaron junto a la hija de Alberto Fujimori, el expresidente condenado por violaciones de los derechos humanos, indultado en 2017 y fallecido en 2024. Según el diario El País, en 2017 el entonces obispo de Chiclayo Robert Prevost criticó que el exmandatario hubiera pedido perdón solo de forma “genérica”. En vísperas de la visita, víctimas de la violencia del Estado durante el conflicto armado de las décadas de 1980 y 1990 y de la represión de las protestas de 2022 y 2023, en las que murieron al menos unas cincuenta personas, enviaron una carta en la que denuncian que “algunas personas, desde la iglesia” impiden que sus historias lleguen al pontífice. La expresidenta Dina Boluarte, en cuyo gobierno se produjeron esas muertes, asistió al discurso.

León XIV permanecerá en Perú hasta el lunes 16. El viernes celebrará una misa en Pimentel, junto a Chiclayo, la diócesis que dirigió entre 2015 y 2023, donde se esperan cerca de un millón de fieles; el sábado visitará Cajamarca y Zaña, y el domingo, Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Roma.