El Tribunal del Mar decidirá el 28 de noviembre sobre el pedido argentino para frenar Sea Lion

Según el comunicado del tribunal, la lectura de la orden está fijada de forma provisional para las 12.00 del 28 de noviembre

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado 28 de noviembre su decisión sobre la solicitud de Argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, tras concluir el miércoles en Hamburgo dos días de audiencias. Argentina presentó unos pedidos finales más concretos que los iniciales, y el Reino Unido pidió al tribunal que los rechace todos.

Según el comunicado del tribunal, la lectura de la orden está fijada de forma provisional para las 12.00 del 28 de noviembre. La fecha queda por detrás de la que habían anticipado algunos especialistas, que situaban la decisión en torno al 13 de noviembre.

En sus pedidos finales, firmados por el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, Argentina solicita que, hasta que se constituya el tribunal arbitral que resolverá el fondo, el Reino Unido adopte todas las medidas necesarias para que no se realicen nuevas perforaciones de explotación ni se instale infraestructura de producción en la cuenca Malvinas Norte en relación con Sea Lion. Pide también que el Reino Unido no use la información obtenida en la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que deje de impedir a Argentina cumplir su obligación de proteger el medio marino de las áreas en disputa, y que se abstenga de medidas que agraven la controversia, en particular de otorgar nuevas autorizaciones de explotación. En su solicitud de octubre, Argentina había pedido de forma más amplia que se impidiera el inicio o la continuación de la explotación.

El Reino Unido, en un escrito firmado por su agente, Sally Langrish, pidió al tribunal que “rechace todas las solicitudes” argentinas. La fiscal general británica, Ellie Reeves, que encabezó la delegación, sostuvo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre cuestiones de soberanía y advirtió de que bloquear el proyecto lo “mataría”, con consecuencias “devastadoras” para los habitantes de las islas, que perderían miles de millones de libras de ingresos. “En realidad, lo que Argentina rechaza es que el Gobierno de las Islas Falkland conceda licencias para actividades de hidrocarburos en beneficio económico de sus habitantes”, dijo ante los jueces, según la cobertura de la audiencia.

Por parte argentina, el jurista Marcelo Kohen afirmó que el Reino Unido no puede comportarse como una potencia colonial del siglo XVII que considera suyas amplias extensiones del océano, según el diario The Guardian. Argentina sostuvo además que Londres no puede invocar la disputa de soberanía para eludir la jurisdicción del tribunal mientras explota los recursos “como si la disputa ya se hubiera resuelto a su favor”.

Como el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia y Argentina el tribunal de Hamburgo, el fondo del caso lo resolverá un tribunal arbitral. Hamburgo solo puede dictar medidas provisionales si considera que ese tribunal tendría jurisdicción prima facie, que hay urgencia y que el derecho invocado es plausible. Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé iniciar las perforaciones en enero de 2027.

La audiencia se celebró mientras la princesa Ana visita las islas y antes del debate de la ley argentina de defensa de la soberanía en la Cámara de Diputados, previsto para este jueves.