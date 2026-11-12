El British Antarctic Survey inicia una temporada con el mayor censo de pingüinos de la historia

La temporada comenzó con la partida desde el Reino Unido del rompehielos RRS Sir David Attenborough, que viaja propulsado por aceite vegetal hidrotratado, un biocombustible

El British Antarctic Survey (BAS), el organismo científico británico en la Antártida, inició a fines de octubre su temporada de investigación 2026/27, que incluye el mayor censo de pingüinos realizado en el continente, con vuelos desde la base británica Rothera y desde la base chilena Marsh, en la isla Rey Jorge.

La temporada comenzó con la partida desde el Reino Unido del rompehielos RRS Sir David Attenborough, que viaja propulsado por aceite vegetal hidrotratado, un biocombustible, como parte del esfuerzo del organismo por reducir sus emisiones, y con la llegada de sus aviones a Rothera. Decenas de científicos y personal de apoyo se repartirán entre las cinco estaciones británicas.

El censo utilizará un sistema de cámaras aéreas a bordo de un avión Twin Otter, probado con éxito la temporada pasada, para contar unas 200 colonias de pingüinos de Adelia, barbijo y papúa en la península Antártica y las islas Shetland del Sur, Elefante y Orcadas del Sur. Los datos ayudarán a entender la evolución de esas poblaciones y el posible impacto de la pesca de krill, y se aportarán a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

Entre las novedades figura también el primer sistema de seguimiento con drones del estado y la demografía de las ballenas jorobadas, cuyas poblaciones se recuperan tras el fin de la caza comercial. Un estudio multinacional investigará por qué varía la llegada de agua cálida al mar de Amundsen, uno de los principales motores de la pérdida de hielo de la Antártida occidental, con ayuda del submarino autónomo Autosub Long Range. Otros equipos estudiarán la capa de nieve compactada que protege las plataformas de hielo frente al deshielo y desplegarán, con la NASA y el Instituto de Tecnología de California, un instrumento bajo la plataforma Filchner-Ronne.

En la estación de King Edward Point, en las Georgias del Sur, la campaña de pesca de fondo cumplirá 40 años desde que comenzó en 1987, uno de los registros más largos del océano Austral, clave para estudiar el efecto del calentamiento del mar sobre los peces y el ecosistema.

“La colaboración está en el centro de la ciencia antártica”, afirmó la directora del BAS, Jane Francis, que destacó la participación de investigadores de Chile, Países Bajos, Estados Unidos y Australia, así como el valor de los programas de observación a largo plazo.