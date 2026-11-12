Detienen al superintendente de Bancos de Paraguay en la investigación por la caída de Ueno Bank

Insfrán figuraba en la denuncia penal ampliada por legisladores de la oposición la semana pasada, junto al ministro de Economía y otros funcionarios

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido el jueves en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que ya llevó a prisión preventiva al expresidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, según fuentes de la Fiscalía citadas por la agencia EFE. No se han informado los cargos que se le imputan.

La Superintendencia de Bancos, que forma parte del Banco Central, es el organismo encargado de supervisar y regular las entidades del sistema financiero paraguayo, entre ellas Ueno. Insfrán figuraba en la denuncia penal ampliada por legisladores de la oposición la semana pasada, junto al ministro de Economía y otros funcionarios.

Según la Fiscalía, Ueno recibió durante el mandato de Peña cuantiosos fondos de entidades públicas, entre ellas cinco cajas de jubilaciones, mientras concedía créditos presuntamente irregulares a empresas de sus propietarios, el Grupo Vázquez. El banco tenía 2,94 millones de clientes.

Peña, destituido por el Senado el 6 de noviembre, está imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor, y podría enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel, según la Fiscalía. Se declara inocente. Carvallo, que presidió la financiera de la que nació el banco antes de que Peña lo nombrara al frente del Banco Central en 2023, está acusado de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

El Banco Central informó el miércoles de que el 100% de los clientes amparados por la garantía estatal ya recibió un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, unos 121,8 millones de guaraníes o cerca de 19.600 dólares, en aplicación de la ley de emergencia aprobada por el Congreso. Tiene hasta el lunes para completar la devolución hasta el tope de la garantía, de 75 salarios mínimos, unos 228,3 millones de guaraníes o cerca de 36.600 dólares.