Nvidia investiga a su fundador, Jensen Huang, por su relación con una supuesta agente china

Nvidia aseguró en un comunicado que no tiene “motivos para creer que se hayan comprometido ni la seguridad nacional ni los secretos” de la empresa.

La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación extramarital con una empresaria de origen chino a la que los servicios de inteligencia estadounidenses atribuyen vínculos con el espionaje de Pekín. El presidente Donald Trump dijo el lunes que el FBI investiga el caso. No hay imputaciones contra nadie.

La compañía anunció el domingo que iniciaba la investigación “a la luz de informaciones recientes de que el fundador y consejero delegado, Jensen Huang, ha sido objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera”. Huang reconoció la relación con Alice Huang, exdirectiva de la empresa de infraestructura de inteligencia artificial Megaspeed, con sede en Singapur, con quien no tiene parentesco pese a compartir apellido. “Lo siento profundamente”, escribió en un memorando a los empleados, según Yahoo Finance. Nvidia aseguró en un comunicado que no tiene “motivos para creer que se hayan comprometido ni la seguridad nacional ni los secretos” de la empresa.

Según informó The New York Times, un informe clasificado de los servicios de inteligencia, supervisado por el secretario de Estado, Marco Rubio, vinculó a Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China y concluyó que buscaba obtener información sobre chips avanzados e influir en su distribución a gran escala en China. Su paradero se desconoce, según U.S. News. Una fuente citada por NBC News indicó además que el Departamento de Justicia investiga penalmente a Megaspeed, sospechosa de enviar a China chips de Nvidia cuya exportación está restringida; el Departamento de Comercio ya tenía abierta una pesquisa sobre la empresa. Legisladores han pedido una audiencia en el Congreso.

Trump, que dijo haber hablado con Huang, aseguró que este le afirmó que no sabía que la mujer fuera una espía. “Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando y creo que saldrá bien parado”, declaró en la Casa Blanca, donde se mostró “asombrado” por las acusaciones.

El caso afecta a la empresa más importante de la industria de la inteligencia artificial. Nvidia controla entre el 80% y el 90% del mercado de aceleradores de IA, según un estudio de Silicon Analyst, y diseña en California chips que fabrica en Taiwán la compañía TSMC. Huang, de 63 años, nació en Taiwán y se crió en Oregón. Estados Unidos restringe la venta a China de los chips más avanzados de Nvidia, y Huang presionó este año a Trump para que flexibilizara esos controles; según El País, Washington permitió después vender una serie de chips H20 a empresas chinas a cambio del 25% de los ingresos.

Las acciones de Nvidia sufrieron nuevas presiones el martes, en la semana en que los grandes valores tecnológicos cayeron con fuerza tras las elecciones legislativas estadounidenses.