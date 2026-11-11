Los fiscales abren la bóveda de la casa de Peña y está vacía; en Ueno Bank hallan dos cajas fuertes

La fiscal González explicó que Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave, lo que permitió abrir la habitación. “En su interior no encontramos nada de valor”, afirmó

Fiscales paraguayos abrieron el martes la bóveda blindada oculta en la casa de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, dos días después de hallarla, y comprobaron que estaba vacía. En un segundo allanamiento, en la sede central de Ueno Bank, encontraron otras dos cajas fuertes ocultas, una de ellas con unos 14.000 dólares en efectivo.

La fiscal Silvia González explicó que Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave, lo que permitió abrir la habitación pese a su complejo sistema de seguridad. “En su interior no encontramos nada de valor”, afirmó. Según la versión de la defensa, el recinto se construyó como “habitación de pánico”. Las imágenes difundidas muestran un espacio vacío con ventilación y conexiones eléctricas, sin mobiliario. La casa, que costó unos 7.700 millones de guaraníes (1,25 millones de dólares) financiados con préstamos de Ueno Bank, pasó a la administración de la Senabico, el organismo estatal que gestiona los bienes incautados.

Vecinos aseguran que tres camionetas todoterreno salieron de la residencia varias veces el viernes 5, mientras el Senado iniciaba el juicio político a Peña, y cámaras de vigilancia habrían registrado el movimiento de los vehículos. No se ha informado de qué transportaban.

En la sede de Ueno Bank, conocida como La Matrix, los investigadores hallaron una caja fuerte de unos 1,70 metros oculta tras una pared de un baño de la terraza, vinculada a las oficinas del exvicepresidente y consejero delegado, Miguel Vázquez. Contenía documentos y bebidas, pero no dinero. Una segunda caja estaba en un doble fondo del baño de su despacho. El fiscal Jorge Arce la abrió y encontró 87,1 millones de guaraníes, unos 14.000 dólares en efectivo, además de documentación y bolsas vacías.

Un tribunal de apelación confirmó mientras tanto la prisión preventiva de Vázquez y amplió provisionalmente su calificación jurídica a lavado de dinero y asociación criminal, por lo que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, según el diario La Nación de Paraguay. Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, está en prisión preventiva desde el sábado y se declara inocente. La Fiscalía calcula el perjuicio en unos 809 millones de dólares.

Legisladores opositores critican a la Fiscalía por no haber incautado el teléfono móvil de Peña y por demorar los allanamientos, lo que a su juicio permitió retirar pruebas, y piden el juicio político del fiscal general, Emiliano Rolón. El Partido Colorado tiene los votos para impedirlo.