León XIV reúne a unas 650.000 personas en Córdoba con una homilía centrada en la santidad

El miércoles, León XIV celebrará su última misa en Argentina en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y partirá después hacia Perú

El papa León XIV celebró el martes en Córdoba, en el centro de Argentina, una misa que reunió a unas 650.000 personas, según el diario El País, en una homilía dedicada a la santidad y a los santos locales. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, dijo a los fieles, a los que llamó a asumir la fe como una práctica concreta en lo cotidiano.

El pontífice salió de Buenos Aires a las 7.30 y aterrizó en Córdoba una hora y media después. La misa se celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, de más de 200 hectáreas, con 50 pantallas gigantes. Muchos peregrinos llegaron en autobús desde otras provincias, recorrieron a pie el último tramo de madrugada y acamparon a la intemperie. Entre ellos había 28 niños monaguillos de una parroquia de Jujuy, a 900 kilómetros, que juntaron el dinero del viaje con ventas de comida y ferias de mascotas. “Me quedé con todas las ilusiones”, lamentó Dora Ponce, de 76 años, que no logró ver pasar el papamóvil y siguió la ceremonia por una pantalla.

En su homilía, León XIV recordó a figuras como el cura Brochero y Mama Antula, veneradas sobre todo en el interior del país, y destacó la historia religiosa de Córdoba, marcada por la llegada de los jesuitas en el siglo XVI. Su Manzana Jesuítica es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2000.

Al terminar la misa el papa recibió en privado a un grupo de unas 20 personas de distintas luchas sociales, entre ellas Alba Camargo, que de niña estuvo secuestrada durante la última dictadura (1976-1983) y perdió a familiares desaparecidos. Camargo le pidió que nombrara a los desaparecidos y que su palabra impulse a quienes saben algo sobre esos crímenes, incluidos religiosos, a aportar información. El Vaticano no ha detallado el encuentro.

Por la tarde, el papa saludó desde el balcón del Arzobispado, el mismo al que se asomó Juan Pablo II en 1987, y se reunió con religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. “Hay etapas en la vida sacerdotal y consagrada en las que permanecer es ya una forma muy concreta de entrega”, les dijo. El encuentro fue especialmente emotivo para las monjas de clausura que prepararon la celebración: hornearon 400.000 hostias y limpiaron los cálices y ornamentos de la liturgia.

La asistencia a la misa de Córdoba fue menor que la de Buenos Aires, donde las autoridades estimaron unos 2,5 millones de personas, y que el millón que había anticipado el Gobierno provincial. El miércoles, León XIV celebrará su última misa en Argentina en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y partirá después hacia Perú, donde lo recibirá esa misma noche la presidenta Keiko Fujimori.